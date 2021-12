Frau des Musikmanagers Clarence Avant in Beverly Hills erschossen

Anzeige

Beverly Hills. In Los Angeles ist die Ehefrau des amerikanischen Musikmanagers und Unternehmers Clarence Avant erschossen worden. Eine Sprecherin von Netflix bestätigte, dass es sich bei dem Todesopfer in Beverly Hills um die 81-jährige Jacqueline Avant handelte. Avants Tochter Nicole ist mit Ted Sarandos verheiratet, dem Co-Vorstandschef von Netflix und Content-Verantwortlichen des Streamingdienstes.

Jacqueline Avant war eine vielfältig engagierte Philanthropin, die unter anderem im Vorstand des International Student Center an der Universität von Kalifornien saß. Die Polizei bestätigte vorerst nicht, dass es sich bei dem Todesopfer um Avant handelte. Sie erklärten lediglich, das Opfer sei eine Frau über 80. Bei der Polizei ging in der Nacht eine Meldung über Schüsse in einem Wohnviertel ein. Die Beamten fanden einen Mensch mit einer Schusswunde, der später für tot erklärt wurde, in der Straße, in der Avant wohnte. Verdächtige gebe es nicht, erklärte die Polizei von Beverly Hills.

Der Ehemann der Toten, der 90-jährige Clarence Avant, ist als „Godfather of Black Music“ bekannt. Er wurde kürzlich in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und die Vizepräsidentin Kamala Harris würdigten ihn in einem Video, das anlässlich der Einführungszeremonie im Oktober gedreht wurde. Das Paar heiratete 1967 und hat zwei Kinder, Nicole Avant und Alexander Du Bois Avant.