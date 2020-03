“Cirque de Soleil”: Verlieren Helene Fischers Tänzer ihre Jobs?

Anzeige

Anzeige

Berlin. Eigentlich sollte am 4. April das große Live-Spektakel von Schlagerstar Helene Fischer in Hofgastein in Österreich stattfinden. Doch leider wurde das Open-Air-Konzert aufgrund der Corona-Krise abgesagt - ein schwerer Schlag für die Fans.

Nun könnten sogar die Jobs ihrer “Cirque de Soleil”-Tänzer in Gefahr sein, denn der Produzent des Zirkus hat mehr als 4.600 Menschen entlassen. Das entspricht 95 Prozent der gesamten Mitarbeiter, wie das Magazin “Forbes” berichtete. Im Jahr 2017 und 2018 war das Entertainment-Unternehmen der spektakulären Akrobatik-Shows für die Arena-Tournee der 35-jährigen Sängerin zuständig, wie “Bild” berichtete. Fast zwei Monate lang probte Fischer mit den Akrobatik-Künstlern für ihre 90 Konzerte. Die Arena-Tour hatte fast eine Million Zuschauer - ein riesiger Erfolg. Ob die Tänzer der Sängerin nun um ihre Jobs fürchten müssen ist bisher unklar. Genauso unklar ist, ob in Zeiten von Corona wieder Shows mit den “Cirque de Soleil”-Athleten geplant sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anzeige

RND/am