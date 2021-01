Prominente trauern um Cicely Tyson: „Du gabst mir die Erlaubnis, zu träumen“

Anzeige

Sie hatte als erste Afroamerikanerin eine Hauptrolle in einer TV-Serie in den USA in den 1960er Jahren. Sie erhielt eine Oscar-Nominierung 1973. Die goldene Statue durfte sie dann 2018 nach Hause nehmen – als Ehrung für ihr Lebenswerk. Nun ist die Schauspielerin Cicely Tyson im Alter von 96 Jahren gestorben – und Prominente wie Fans trauern um sie.

Als erster TV-Star afroamerikanischer Herkunft war sie eine Pionierin für viele, die ihr folgten. So schreibt LeVar Burton, bekannt als Geordi La Gorfe in der Serie „Raumschiff Enterprise - das nächste Jahrhundert“ bei Twitter: „Dieser Schmerz sitzt tief. Cicely Tyson war meine erste Leinwand-Mutter... Eleganz, Wärme, Schönheit, Stil und überbordende Anmut. Sie war so majestätisch, wie man nur sein konnte. Eine Künstlerin von höchster Grande, ich werde sie immer lieben. Ruhe in Frieden.“ In der TV-Serie „Roots“ von 1977 spielte Tyson die Mutter des jungen Sklaven Kunte Kinte, dargestellt durch Burton.

Viola Davids: „Durch dich fühlte ich mich geliebt und gesehen“

Hollywood-Star Whoopi Goldberg schrieb bei Twitter: „Sie war ein Turm von Macht, eine Säule der Stärke. Sie war sich klar drüber, wer sie war, und wie sie behandelt werden sollte.“

Schauspielerin Viola Davis, die mit Tyson in „How to get away with Murder“ zu sehen war, schrieb: „Durch dich fühlte ich mich geliebt und gesehen in einer Welt, wo es immer noch einen Unsichtbarkeitsumhang für uns dunkle Schokoladenmädchen gibt. Du gabst mir die Erlaubnis, zu träumen...“

Talkmasterin Oprah Winfrey ruft sich einen besonderen Moment mit der Schauspielerin in Erinnerung: Winfrey hatte 2005 den „Legends Ball“ organisiert, um Tyson und andere bemerkenswerte schwarze Frauen zu feiern. Tyson habe diese Ehrung sehr genossen – und der Talkmasterin nach dem Ball den Hut geschenkt, den sie trug.

Für die Produzentin Shonda Rhimes („Grey’s Anatomy“, „Bridgerton“) war Cicely Tyson eine Mentorin. „Sie hatte so viel zu lehren. Und ich habe noch so viel zu lernen. Ich bin dankbar für jeden Moment.“

Michelle Obama bleibt die Menschlichkeit Tysons in Erinnerung

Ex-US-Präsident Barack Obama, der ihr 2016 die Friedensmedaille verlieh, schrieb: „In ihrer außergewöhnlichen Karriere war Cicely Tyson eine der wenigen preisgekrönten Schauspieler, deren Arbeit auf der Leinwand davon übertroffen wurde, was sie dadurch erreichen konnten.“

Für seine Frau Michelle Obama war die herausragende Qualität der Schauspielerin nicht die Star-Power, die sie umgab, sondern ihre Menschlichkeit. „Nur dadurch, dass sie in einen Raum gegangen ist, hatte sie eine Art, alle um sie herum zu erhöhen.“

Cicely Tyson hatte nur wenige Tage vor ihrem Tod, dessen Ursache nicht bekannt gegeben wurde, ihre Autobiographie „Just as I am“ (Deutsch: So wie ich bin) herausgegeben.