Chuck Norris, zum 80. Geburtstag: Die besten Chuck-Norris-Witze

Wer hat schon zweimal bis Unendlich gezählt, mehr Leute als Ikea vermöbelt, isst Chinesisch mit einem (!) Stäbchen und trinkt aus der Wasserleitung - auf ex!? Rund um den US-amerikanischen Schauspieler und Kampfsportler Chuck Norris (80) hat sich solch ein Witzekult entwickelt, dass selbst ein Fips Asmussen (81) vor Neid erblassen muss. Ausgerechnet die stets hypermaskulinen Rollen von Chuck Norris, der am 10. März seinen 80. Geburtstag feiert, haben ihn über die Jahre hinweg zu einer Witzfigur werden lassen.

Die besten Witze und Sprüche über Chuck Norris

Bildergalerie Das sind die besten Chuck-Norris-Witze 1 von 12 1 von 12 Chuck Norris ist nicht nur Kampfkünstler, sondern auch Action-Star und mit seinen mittlerweile 75 Jahren eine Legende. Vor allem die Sprüche über ihn haben sich mittlerweile zum Hype entwickelt. @ Quelle: Jordan Strauss/Invision/AP

Dabei ist das Leben von Chuck Norris alles andere als eine Komödie - und einige seiner Ansichten sind auch nicht zum Lachen: Norris kam am 10. März 1940 als Carlos Ray auf die Welt und hat sowohl irische als auch Cherokee-Wurzeln. Ihm selbst ist mit seinen nunmehr 80 Jahren ein langes Leben vergönnt - nicht so einem seiner jüngeren Brüder: Wieland, der drei Jahre später das Licht der Welt erblickte, kam mit nur 27 Jahren als Soldat im Vietnamkrieg ums Leben.

Chuck Norris: Einige fragwürdige Ansichten

Nur ein Jahr später der nächste Schicksalsschlag: Vater Ray Norris verlor bei einem Verkehrsunfall sein Leben. Und auch die Tatsache, dass Norris schon seit einigen Jahren keine Rollen mehr annimmt, ist einer Tragödie geschuldet: Seine zweite Frau Gena O’Kelley (57) ist schwer erkrankt, leidet unter Nierenproblemen und Nervenschmerzen. Seither kümmert er sich aufopferungsvoll um seine Liebste, statt Schurken auf der Leinwand oder im Fernsehen zu verkloppen. Von 2005 bis heute war er nur noch ein einziges Mal zu sehen: 2012 im Actionfilm “The Expendables 2”.

Hier zwei weitere Fakten, die nicht unbedingt zum Lachen anregen: Chuck Norris ist Anhänger des Kreationismus, glaubt also an die Schöpfungsgeschichte und somit nicht an die Evolutionstheorie. Zudem warnte er 2012 als glühender Anhänger der Republikanischen Partei in einem Video vor der Wiederwahl des “Sozialisten” Barack Obama (58) - da sonst “unser großartiges Land, wie wir es kennen, für immer verloren sein könnte”. Ein letzter Witz: Chuck Norris malt nicht den Teufel an die Wand - der Teufel malt Chuck Norris an die Wand.

