War Chuck Norris bei Krawallen am Kapitol dabei? Manager widerspricht Vorwürfen

Washington. Der Schauspieler Chuck Norris („Walker, Texas Ranger“) war nach Angaben seines Managers nicht bei den Krawallen am Kapitol vergangene Woche dabei. Ein Foto von einem Mann aus dem Mob, der dem Schauspieler ähnlich sieht, wurde im Internet vielfach geteilt. Manager Erik Kritzer sagte der Nachrichtenagentur AP aber am Dienstag: „Das ist nicht Chuck Norris“. Der Schauspieler sei bei seiner Familie auf seiner Ranch in Texas.

Kritzer räumte ein, dass der Mann auf dem Foto Norris ein wenig ähnlich sehe. Aber: „Chuck sieht viel besser aus“.

Norris hatte 2016 öffentlich seine Unterstützung für Präsident Donald Trump bekundet, dessen gewaltbereite Anhänger am vergangenen Mittwoch das Kapitol gestürmt hatten. Von 1993 bis 2001 spielte er die Titelrolle in der Serie „Walker, Texas Ranger“.