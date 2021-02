Christopher Plummer: Den Film, der ihn zu Legende machte, mochte er nicht

Anzeige

New York. Es ist eine Ironie, dass Christopher Plummer den Film nicht mochte, der ihn zur Legende machte. Plummer spielte die Shakespeare-Figuren Henry V. und Hamlet, doch der Film „The Sound of Music“ wurde zum beliebten Klassiker unter seinen Werken. Plummer hielt das Musical, in dem er mit Julie Andrews spielte, für sentimentalen Kitsch. Damit war er anfangs nicht alleine - die Kritiken zu dem Film waren schrecklich. Doch die Rolle des Captain von Trapp habe ihn verfolgt, sagte Plummer 1982.

Auch ohne Talent hätte Plummer ein Hauptdarsteller sein können. Der gebürtige Kanadier war attraktiv und hatte eine aristokratisch wirkende Aura. Aber weil er talentiert war, war er ein Star mit der Einstellung eines Charakterdarstellers. Letzteres führte er später auf seine Langlebigkeit zurück. „Ich bin begeistert, dass ich ziemlich früh zu einem Charakterdarsteller wurde“, sagte Plummer der Zeitschrift „Vanity Fair“ 2015.

Plummer starb am Freitag im Alter von 91 Jahren. Ihm gelang in höherem Alter, was wenigen Schauspielern gelingt: Er legte quasi einen dritten Akt mit hervorragenden Rollen hin. Dazu gehörte die des „60 Minutes“-Korrespondenten Mike Wallace in „The Insider“ von Michael Mann, die eines Witwers in „Beginners“, der sich als älterer Mann zu seiner Homosexualität bekennt, und vor kurzem die des ermordeten Schriftstellers in „Knives Out“ von Rian Johnson. Innerhalb eines Jahrzehnts erhielt Plummer drei Oscar-Nominierungen. Im Alter von 82 wurde er zum ältesten Schauspieler, der jemals einen Oscar gewann. Er bekam ihn für „Beginners“. Bis heute hat ihm den Rekord keiner abgenommen.

Lebenslange Freundschaft mit Julie Andrews

„Du bist nur zwei Jahre älter als ich, Liebling“, sagte er 2012 zu seinem Oscar. „Wo bist du mein ganzes Leben gewesen?“

Über „The Sound of Music“ sagte Plummer: „Der einzige Grund, warum ich dieses verfluchte Teil gemacht habe, war, damit ich ein Musical auf der Bühne im Film machen konnte!“ Später hatte er ein besseres Bild von dem Film. „So zynisch, wie ich immer über "The Sound of Music" war, respektiere ich doch, dass es ein wenig Erholung von all den Schüssen und Autoverfolgungsjagden ist, die man heutzutage sieht“, sagte Plummer „Vanity Fair“. „Es ist irgendwie auf wundervolle, altmodische Art universal.“ Aus dem Streifen zog er eine lebenslange Freundschaft mit Julie Andrews.

Plummer wurde 1929 in Toronto geboren. Er war der Urenkelsohn des kanadischen Premierministers John Abbott. Im Laufe seiner sechs Jahrzehnte dauernden Karriere hatte er sehr unterschiedliche Filme. Er war unter anderem in „Malcolm X“ und in einem „Star Trek“-Film zu sehen. „Lange Zeit habe ich Rollen angenommen, die mich an attraktive Orte in der Welt nahmen“, sagte Plummer der Nachrichtenagentur AP 2007. „Statt in der Bronx zu drehen, würde ich lieber nach Südfrankreich gehen“, sagte er. „Ich habe viel meiner Karriere für schönere Hotels und attraktivere Strände geopfert.“

Plummer ersetzte Kevin Spacey in „Alles Geld der Welt“

In seinen Memoiren „In Spite of Myself“ schrieb Plummer über seine eigenen Eigenarten. Er entschied sich dazu, weiter zu arbeiten, weil „Ruhestand in jedem Beruf Tod“ sei, teilte er mit. Seine Rolle in „The Insider“ aus dem Jahr 1999 stufte er als Wendepunkt ein. „Dann wurden die Drehbücher besser“, sagte Plummer der AP. „Ich wurde upgegradet! Seitdem sind es erstklassige Drehbücher gewesen. Nicht alle erfolgreich, aber es wert, gemacht zu werden.“

2017 machte Plummer angesichts der ersten #MeToo-Enthüllungen Schlagzeilen, als er den in Ungnade gefallenen Kevin Spacey als J. Paul Getty im Ridley-Scott-Film „Alles Geld der Welt“ ersetzte, nur sechs Wochen vor der geplanten Veröffentlichung des Streifens in den Kinos. Dafür bekam Plummer seine dritte Oscar-Nominierung.