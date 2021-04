Kinderpornografie-Prozess: Christoph Metzelder legt Teilgeständnis ab und bittet um Vergebung

Anzeige

Düsseldorf. Fußball-Vizeweltmeister Christoph Metzelder hat vor dem Amtsgericht Düsseldorf ein Teilgeständnis abgelegt. Der 40-Jährige räumte am Donnerstag die Weiterleitung von 18 kinder- und jugendpornografischen Dateien ein. Den Besitz von nahezu 300 Dateien wie angeklagt, gestand er nicht. „Ich akzeptiere die Strafe und bitte die Opfer sexueller Gewalt um Vergebung. Ich werde den Rest meine Lebens mit dieser Schuld als Teil der Gesellschaft leben müssen“, sagte Metzelder.

Das Amtsgericht hatte für den Fall eines Geständnisses eine Haftstrafe zwischen zehn und zwölf Monaten auf Bewährung in Aussicht gestellt. Es hatte betont, dass der frühere Fußball-Nationalspieler bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens als unschuldig gilt.

„Neben der strafrechtlichen Bedeutung geht es auch um meine moralische Schuld“, sagt Ex-Profifußballer Christoph Metzelder, nachdem der Prozess gegen ihn mehr als zwei Stunden unterbrochen und hinter verschlossenen Türen verhandelt worden war. Wie schon zuvor, als er sich zu seiner Person äußerte, spricht er die im Gerichtssaal Anwesenden direkt an – doch diesmal mit wesentlich brüchigerer, unsicherer Stimme, und ohne Maske. Man sieht ihm an, dass es ihm schwerfällt. „Unabhängig von einigen Fragen die weiter offen sind, bleibt meine persönliche Verantwortung“, sagt er. 297 solcher Dateien soll er laut Anklage auf seinem Handy gehabt haben, 29 an drei Frauen geschickt haben. Letzteres sowie den Besitz von 18 Dateien, manche habe er mehrfach verschickt, gesteht er nun vor Gericht ein.

Metzelder: „Ich akzeptiere die Strafe und bitte um Vergebung“

Er habe sich insbesondere in den ersten zwölf Monaten nach den Vorwürfen „ausschließlich mit mir, dem Tatvorwurf und meinem generellem Chatverhalten auseinandergesetzt“. „Mit Hinblick auf meine persönliche Zukunft ist mir wichtig, dass ich nur besessen habe, was ich auch geschickt habe“, sagt er. Die Bilder habe er auf frei verfügbaren Seiten gefunden und damit „Extremfantasien“ ausgelebt. Er spricht von einer „Faszination des Unaussprechlichen“, die in den „Grenzüberschreitungen“ gelegen habe, „weniger in der Darstellung“. „Die Chats beruhen nicht auf einer tieferen Neigung“, betont Metzelder, was Anwalt Ulrich Sommer vorab schon gesagt hatte. Der hatte gesagt, sein Mandant sei nicht pädophil. Metzelder betont weiter, „dass es keine Übergriffe gab oder geplant waren, egal wie entgleisend formuliert die Gedanken waren“.

Er habe diese Taten „nicht aus einer inneren Notlage begangen“ und wisse, „welches unsägliche Leid gegenüber Kindern dahinter steckt“. Er habe es gemacht trotz seines Engagements für Kinderrechte und trotz des Wissens dass er Straftaten begehe und trotz seiner Stellung in der Gesellschaft. „Ich akzeptiere die Strafe und bitte um Vergebung“, sagt der Ex-Profisportler, der sich in seiner Entschuldigung auch bei allen Opfern sexueller Gewalt entschuldigt für sein Verhalten. „Ich weiß, dass ich eine Wunde hinterlasse, die nie verheilen wird, damit werde ich den Rest meines Lebens als Teil der Gesellschaft leben müssen.“

Zuvor hatte nach der Prozesseröffnung durch Richterin Astrid Stammerjohann die Staatsanwältin die Anklage verlesen. Darin wurde explizit auf die Bilder und Videos eingegangen, die Metzelder auf seinem Handy gehabt und verschickt haben soll. Insgesamt wurde ihm der Besitz von 297 solcher Dateien sowie das Verschicken von 29 Dateien an drei Frauen vorgeworfen. Die Rede ist in der Anklage von nackten Mädchen und Jungen unter 14 Jahren und zum Teil auch unter zehn Jahren, die unter anderem bei sexuellen Handlungen, beim Vaginal-, Oral- oder Analsex, mit Erwachsenen sowie anderen Minderjährigen und gezeigt werden.

Metzelder: „Werde alle öffentlichen Auszeichnungen zurückgeben“

Dann kam sein Anwalt Ulrich Sommer zu Wort, er sprach über die gesellschaftliche Vorverurteilung und kündigte dann an, dass Metzelder selbst etwas sagen werde. So sprach Metzelder über seine Karriere, auch sein soziales Engagement, unter anderem mit seiner eigenen Stiftung für Kinder, die mittlerweile einen anderen Namen trage und ohne ihn weiterlaufe. „Auf diese jahrelange ehrenamtliche Arbeit bin ich stolz“, sagte er. Und dafür habe er auch mehrere öffentliche Auszeichnungen bekommen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz. „Auch wenn Ehrungen vergangenes Engagement ehren, erheben sie auch Anspruch an die Zukunft“, so der Vize-Weltmeister von 2002. Und kündigte dann an: „Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens werde ich alle öffentlichen Auszeichnungen zurückgeben.“

Im Anschluss sprach er kurz darüber, dass die Durchsuchung im September 2019 „in vielerlei Hinsicht Zäsur“ für gewesen sein – „beruflich, gesellschaftlich, privat“. Er lebe seitdem zurückgezogen und lasse sämtliche Engagements ruhen oder habe sie bereits beendet.