Christoph Metzelder kündigt im Prozess an: „Werde alle öffentlichen Auszeichnungen zurückgeben“

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Ausdruckslos guckt er in die Kamera, lässt sich von den Fotografen fotografieren. Nur seine schwarze Maske schützt Christoph Metzelder etwas vor den neugierigen Blicken. Es ist der Start des Prozesses am Amtsgericht Düsseldorf gegen den Ex-Profifußballer, dem der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie vorgeworfen werden.

Die Richterin Astrid Stammerjohann eröffnet am Donnerstagmorgen den Prozess, dann verliest die Staatsanwältin die Anklage, in die explizit auf die Bilder und Videos eingegangen wird, die Metzelder verschickt haben soll. Die Rede ist von nackten Mädchen und Jungen unter 14 Jahren und zum Teil auch unter zehn Jahren, die unter anderem bei sexuellen Handlungen mit Erwachsenen gefilmt wurden. Ausdruckslos verfolgt Metzelder die Verlesung – soweit man es mit der Maske sehen kann.

Dann kommt sein Anwalt Ulrich Sommer zu Wort, er spricht über die gesellschaftliche Vorverurteilung und kündigt dann an, dass Metzelder selbst etwas zur Person sagen wird. So spricht Metzelder über seine Karriere, auch sein soziales Engagement, unter anderem mit seiner eigenen Stiftung für Kinder, die mittlerweile einen anderen Namen trage und ohne ihn weiterlaufe.

Metzelder will öffentliche Auszeichnungen zurückgeben

„Auf diese jahrelange ehrenamtliche Arbeit bin ich stolz“, sagt er deutlich. Und dafür habe er auch mehrere öffentliche Auszeichnungen bekommen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz. „Auch wenn Ehrungen vergangenes Engagement ehren, erheben sie auch Anspruch an die Zukunft“, so der Vize-Weltmeister von 2002. Und kündigt dann an: „Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens werde ich alle öffentlichen Auszeichnungen zurückgeben.“

Im Anschluss spricht er kurz darüber, dass die Durchsuchung im September 2019 „in vielerlei Hinsicht eine Zäsur“ für ihn gewesen sei – „beruflich, gesellschaftlich, privat“. Er lebe seitdem zurückgezogen und lasse sämtliche Engagements ruhen oder habe sie bereits beendet. Nach dieser Aussage Metzelders wird der Prozess für eine Stunde unterbrochen.