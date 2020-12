Christian Ulmen: „Die schlimmsten Sachen schenke ich mir selbst“

Anzeige

Er gehört zu den fleißigsten Schauspielern des Landes: Christian Ulmen. Am 23. Dezember läuft ein Special seiner Serie „Jerks“ beim Streamingdienst Joyn an. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) verrät der 45-Jährige, warum Corona beim Dreh nur hinter, aber nicht vor der Kamera eine Rolle gespielt hat.

Herr Ulmen, haben Sie es denn geschafft, alle Geschenke vor dem zweiten Lockdown zu besorgen?

Da muss ich noch mal schauen. Ich glaube, ich muss noch ein paar Sachen basteln. (lacht)

Welches wäre das beste Geschenk, das man Ihnen dieses Jahr zu Weihnachten machen könnte?

Das Problem ist, dass ich wirklich immer schon alles habe. Ich bin naives Opfer guten Marketings. Ich bestelle manchmal, ohne darüber nachzudenken, ob ich es wirklich brauche, deshalb richten sich meine Wünsche eher dahingehend, Zeug wieder loswerden zu dürfen, als neuen Kram geschenkt zu bekommen.

Können Sie sich denn noch an das schlimmste Geschenk erinnern, das Sie mal bekommen haben?

Die schlimmsten Sachen schenke ich mir selbst, die zweitschlimmsten Geschenke sind fast alle anderen. Es gibt so einen Schrein bei uns zu Hause, wo solche Geschenke reinkommen, und die verschenke ich dann wieder. Für Notfälle ist das toll. Ich habe vor Kurzem einen Mann von einer Versicherung das zweite Mal hintereinander versetzt. Der kam immer zu mir nach Hause, jedes Mal hatte ich vergessen, mir seinen Termin aufzuschreiben. An der Haustür musste ich ihm immer sagen, dass ich gerade gar nicht kann und er wieder gehen müsse. Als Entschädigung habe ich ihm dann zwei Sachen aus meinem Schrein gegeben. Für derartige Gesten passt das. Wahrscheinlich hat jeder, so auch dieser Mann, einen solchen Schrein zu Hause – und so wandern die Sachen als Wanderpokale der Geschenke des Grauens durch die Giftkammern des Landes.

Sie machen allen „Jerks“-Fans auch ein Geschenk, indem es ab 23. Dezember zwei neue Folgen gibt. Aber warum kommt Weihnachten in diesem Special denn überhaupt nicht vor?

Ursprünglich waren diese Folgen gar nicht als Special gedacht, sondern sie sind der reguläre Start unserer vierten Staffel. Durch die Corona-Pandemie mussten wir den Dreh um ein dreiviertel Jahr verschieben. Und wir dachten, bevor wir uns mit „Jerks“ in diesem Jahr gar nicht mehr melden, stricken wir aus den ersten beiden Folgen eine Doppelfolge und zeigen sie als Prolog zur neuen Staffel ein Jahr vorher. Da wir „Jerks“ traditionell im Früh- oder Spätsommer drehen, Herbst und Winter für improvisierte Drehs zu kalt sind, war Weihnachten in den Drehbüchern nie ein Thema.

Ist das auch der Grund, warum Corona nicht erwähnt wird?

Die „Jerks“-Geschichten sind vom wahren Leben inspiriert, und fast alle haben stattgefunden, bevor es Corona gab. Ob wir in der Zukunft mal Corona erzählen, wird sich zeigen. Das hängt davon ab, wie gehaltvoll unsere Corona-Erlebnisse sind und ob es sich lohnt, die zu erzählen. Theoretisch kann ich mir das vorstellen, aber beim alleine Zuhausebleiben passiert meist nicht so viel.

Ursprünglich sollten die Dreharbeiten im März beginnen. Nun haben Sie erst im September anfangen können. Mussten Szenen wegen Corona umgeschrieben werden?

Wir haben fast alles genauso umsetzen können. Das Team durfte gleich groß bleiben, aber es mussten alle Masken tragen und sich regelmäßig testen lassen. Wir hatten zwei Discoszenen im Buch einer Folge, die wir umgeschrieben haben. Eine haben wir zu einem Halloweenfest gemacht, sodass alle als Zombies verkleidet den Mundschutz in ihr Kostüm einbinden konnten. Aus einer anderen, in der Fahri als DJ vor vielen Leuten auftreten sollte, ist nun eine Szene geworden, in der er seinen Auftritt probt und vor einer leeren Tanzfläche steht.

Es ist bekannt, dass Sie die Folgen bei sich zu Hause auf dem Dachboden schneiden. Auch über die Weihnachtsfeiertage?

Die Weihnachtsfeiertage nehme ich mir frei, aber zwischendurch mache ich weiter, weil die nächste Folge bereits am 4. Januar in die Mischung muss. Richtig Urlaub kann ich erst mal nicht machen.

Ihr „Jerks“-Kollege lobt, dass Sie gar nicht wüssten, wie gut Sie als Regisseur sind. Haben Sie mal daran gedacht, bei einem Projekt nur Regie zu führen?

Ich merke das an den Drehtagen, an denen ich nicht so oft vor der Kamera bin, dass ich sehr genieße, nur darauf zu gucken, wie sich alles fügt und nicht parallel spielen zu müssen. Da liegt auf jeden Fall ein Reiz für mich, ja.

Ulmen: „Es ist eine Kunst, Geld rauszuschleudern“

Ihre Frau Collien ist bei „Jerks“ auch wieder mit von der Partie. In einem Interview hat Sie neulich über Sie gesagt: „Ich beneide ihn um die Leichtigkeit, mit der er Geld rausschleudert.“ Trifft Sie solche Kritik?

Sie hat vollkommen recht. Das ist sehr beneidenswert. Und ich bin sehr stolz drauf. Diese Leichtigkeit musste ich mir aber auch erst erarbeiten. Irgendwann habe ich gelernt, dass es mehr Sinn macht, in Erinnerungen und Erlebnisse zu investieren als in Aktien und Sparfonds. Und es ist eine Kunst, Geld rauszuschleudern, ohne daran pleitezugehen. (lacht)

Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Sie „Jerks“ bis ans Lebensende drehen wollen würden. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen mal die Themen ausgehen könnten?

Solange uns das Leben nicht ausgeht, gehen uns auch die Themen nicht aus. Eher hätte ich Angst, dass die Energie nachlässt, die Dynamik erschlafft oder man einander satt hat. Das wären eher Gründe. So was kann passieren wie in einer Ehe, aber dass uns die Themen ausgehen, glaube ich nicht.

In einer Szene wollen Sie mit Fahri zu einem Meet & Greet mit Horrorautor Stephen King gehen. Beruht diese Szene auch auf wahren Begebenheiten?

Es gibt wirklich Meet & Greets mit Prominenten. Kollegen von uns haben schon mal den ehemaligen Präsidenten Barack Obama getroffen. Aber da passiert ja nicht mehr, als dass man vor einer Fotowand steht, ein gemeinsames Foto macht und dann weitergeht. Danach kann man in seine Vita schreiben, dass man schon mal Obama getroffen hat. Das bleibt auch attraktiv, wenn es um Prominente geht, mit denen man gar nicht so viel zu tun hat. Weder Fahri noch ich haben irgendwas mit Stephen King zu tun. Trotzdem würde man, wenn man eingeladen werden würde, den gerne auch mal treffen. Um dieses schräge Phänomen ging es im Ansatz.

Man könnte Ihnen also keine Freude machen, wenn man Ihnen zu Weihnachten einen Gutschein für ein Treffen mit einem Prominenten Ihrer Wahl schenken würde?

Nein. In meinen Jahren bei MTV habe ich wirklich schon alle getroffen, wie mir neulich erst bewusst wurde. Von Slash bis Madonna. Da ist in mir keine Sehnsucht. Aber ich war auch nie promigeil. Ich glaube, in Wirklichkeit fände ich es eher lästig, wenn ich auf ein Meet & Greet gehen müsste.

Das „Jerks“-Special trägt den Titel „Gentleman’s Stitch“ und bezeichnet einen Eingriff nach der Geburt, bei dem die Scheide der Frau nach einem Dammschnitt bewusst enger genäht wird. Wie kam es dazu?

Der Begriff war mir als Urban Myth geläufig. Da habe ich immer mal wieder nebulös drüber gehört. Dann brachte ihn unser Autorenkollege Johann Buchholz mit in eine Konferenz und erklärte, dass es das wirklich gibt. Vor ein paar Jahren gab es so einen Fall in der Schweiz. Da soll es so einen Eingriff gegeben haben, ohne dass die behandelnde Frau das wusste. Die Aktualität war mir bei diesem Thema gar nicht so bewusst. Ich dachte, das ist ein Begriff aus dem Mittelalter. Auf jeden Fall eine perfekte Geschichte für die Gedankenwelt für unseren Serien-Fahri.