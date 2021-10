Glücklich verlobt: Christian Lindner und Franca Lehfeldt wollen heiraten

Anzeige

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner und seine Partnerin Franca Lehfeldt wollen heiraten. Das erklärte die 32-Jährige gegenüber ihrem Arbeitgeber RTL. Hier ist Lehfeldt Chefreporterin der Politik-Magazine.

Die Hochzeit sei im kommenden Jahr geplant. Die beiden hätten sich Mitte September anlässlich von Lehfeldts Geburtstag im Kreis von Freunden und Familie verlobt. Die Hamburgerin und Lindner sind seit 2018 ein Paar.

„Überglücklich“

„Wir sind überglücklich“, sagt Lehfeldt gegenüber dem Sender. „Da wir beide in der Öffentlichkeit stehen, ist es mir wichtig zu betonen, dass ich privat eigene Ansichten habe und auch als Journalistin unabhängig bin“, so die Journalistin. „Der transparente Umgang mit meinem Privatleben unterstreicht das. Deshalb habe ich auch in der Vergangenheit nicht über die FDP berichtet. Nach bestem Wissen und Gewissen werde ich meine Arbeit fortsetzen.“

FDP-Chef Christian Lindner ergänzt: „Für mich ist völlig klar, dass Franca einen eigenen Beruf und einen eigenen Kopf unabhängig von mir hat. Ich liebe sie ja nicht, weil sie meiner Meinung ist, sondern weil sie eine eigene hat.“

Lehfeldts Sender RTL gratuliert dem Paar zur anstehenden Hochzeit. „Wir freuen uns sehr, dass Franca weiter für RTL über politische Themen berichten wird. Sie hat sich mit ihren exklusiven Informationen und ihren kompetenten Einordnungen über unser Haus hinaus einen Namen als Journalistin gemacht“, so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News.