So feiert Virologe Drosten mit seiner Familie Weihnachten

Kontakte auf ein Minimum reduzieren, auch an den Feiertagen – daran sollen sich möglichst alle Deutschen an Weihnachten halten. Dass sich selbstverständlich auch Virologe Christian Drosten danach richtet, hat er nun in einem Podcast erzählt.

Bei „Fest und flauschig“ erzählt Drosten, wie klein er den Kreis hält: „Absolute Minikernfamilie. So ist es jetzt eben dieses Jahr – man muss es, wenn es geht, mal ausfallen lassen.“ Drosten und seine Partnerin haben ein gemeinsames Kind. Über die Kontaktbeschränkungen sagt der Virologe: „Ich finde es müßig, diesen Rahmen ausreizen zu wollen nach dem Motto ‚Es war doch erlaubt‘.“

Auf die Frage, ob Drosten nach diesem doch sehr besonderen Jahr in der Öffentlichkeit eigentlich noch unerkannt auf die Straße gehen kann, sagt er: „Mit Mütze und Mundschutz kein Problem!“