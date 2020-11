Autor Christian Brandes war in Psychiatrie: „Einzig normaler Ort auf Erden“

Anzeige

Anzeige

Autor Christian Brandes ist einem breiten Publikum vor allem als Satiriker bekannt. Doch privat geht es bei dem 37-Jährigen nicht immer lustig zu. Auf seinem Blog, den er unter seinem Künstlernamen Schlecky Silberstein betreibt, spricht er freimütig über Depressionen.

„Ich bin lange abgetaucht und weil ich viele Mails bekommen habe, in der Menschen wissen wollten, ob ich von Gebührenkritikern gekidnappt wurde, oder an einer Beatmungsmaschine hänge, will ich das Geheimnis lüften: Ich war in der Psychiatrie“, schreibt Brandes dort.

Brandes möchte kein Mitleid

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Er leide schon eine ziemlich lange Zeit an Depressionen. Bisher hatte er sich für die Krankheit geschämt, obwohl er Leute bewunderte, die einen offenen Umgang damit pflegten. Doch Brandes stellte sich dabei immer die Frage, ob man sich einen Gefallen tut, wenn man darüber redet. Er beschreibt die Krankheit als einen Drachen, der ihn seit der Kindheit verfolge. Ereignisse wie seine Hochzeit, die Geburt seines ersten Sohnes und die Aufzeichnung seiner ersten TV-Show hätte er wie im Wachkoma erlebt. „Der Stress, eine stinknormale soziale Situation zu überstehen, ist unaussprechlich und irgendwann ist alles wie Treibsand“, so Brandes weiter.

Als jemand, der männlich sozialisiert worden sei, möchte der Autor nicht bemitleidet werden. „Dabei ist es genau dieses groteske Selbstbild, das gerade Männern befiehlt, sich gegen eine Fassade zu stemmen, die unter keinen Umständen einstürzen darf. Ich schreibe diesen Artikel, weil ich ihn mir selbst sehr gewünscht hätte, als ich gefühlt habe, dass es mir langsam an den Kragen geht“, schreibt der Blogger weiter.

Autor beschreibt Psychiatrie als Ort der Hoffnung

In diesem Fall gehöre man in eine Klinik und nirgendwo anders hin. Er war in insgesamt zwei Psychiatrien und hätte große Angst vor dem Aufenthalt dort gehabt. Am Ende wollte er dann die Einrichtung gar nicht mehr verlassen, weil er sie als „einzigen normalen Ort auf Erden“ wahrgenommen habe. Rücksicht und Solidarität wären dort nicht die Ausnahme, sondern vielmehr die Regel. Er wüsste jetzt, dass es einen Platz gibt, an den er gehen kann, wenn ihn alle Hoffnung verlässt.

„Wenn auch nur einer oder eine durch diesen Artikel den Schritt wagt, sich helfen zu lassen, dann habe ich schon mehr geleistet als in den letzten 39 Jahren zuvor“, so der Satiriker in seinem Blog.

Demnächst ist er im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Die ARD strahlt seine Satireshow „Browser Ballett“ erstmalig am 3. Dezember – einem Donnerstag – um 23.35 Uhr nach „extra3“ aus. Brandes moderiert die Sendung zusammen mit der Psychologin Christina Schlag. Nach der Premiere folge eine weitere Ausgabe Ende Januar auf einem Dienstags-Sendeplatz.