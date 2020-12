Chrissy Teigen: „Ich bin seit vier Wochen trocken“

Anzeige

Berlin. US-Model Chrissy Teigen (35) verzichtet nach eigenen Angaben seit kurzem wieder auf Alkohol. Auf Instagram teilte sie am Mittwoch (Ortszeit) ein Video, das sie fröhlich tanzend im Familienurlaub zeigt. Eine Nutzerin kommentierte darunter, sie brauche „alle Drogen, die du auch nimmst“, woraufhin Teigen ebenfalls unter ihren Instagram-Post kommentierte: „Ich bin seit vier Wochen wieder trocken.“

Das Model sprach bereits in der Vergangenheit offen über seinen Alkoholkonsum. In einem Interview mit dem Magazin „Cosmopolitan“ sagte Teigen im Jahr 2017, sie habe eine Zeit lang „einfach zu viel getrunken“. In den vergangenen Jahren versuchte sie demnach, auf Alkohol zu verzichten.