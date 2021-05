Chrissy Teigen entschuldigt sich für Attacken auf Promi-Teenagerin

Anzeige

New York. Chrissy Teigen, Model und Ehefrau von Musiker John Legend, hat sich für Online-Attacken auf die Reality-TV-Darstellerin Courtney Stodden entschuldigt, die damals noch eine Teenagerin war. „Ich bin beschämt und traurig darüber, wer ich war. Ich war ein unsicherer Troll, der nach Aufmerksamkeit suchte“, schrieb Teigen am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter.

Die 35-jährige Teigen war Mitte 20, als sie Stodden auf Twitter attackierte. In einem Tweet schrieb sie sogar, Stodden solle sich das Leben nehmen. Stodden, die auch als Model und Musikerin aktiv ist, sagte, sie sei damals vielen solchen Attacken ausgesetzt gewesen, weil sie als 16-Jährige den 51-jährigen Schauspieler Doug Hutchison heiratete. Die beiden ließen sich im vergangenen Jahr scheiden.

Stodden nahm Teigens Entschuldigung mit Vorbehalten an. Sie wolle zwar glauben, dass es eine ernst gemeinte Entschuldigung sei, aber es fühle sich so an, als wolle sie nur ihr Image aufpolieren, um etwa den Verkauf ihrer Kochgeschirr-Reihe Cravings bei der Einzelhandelskette Target nicht zu gefährden.