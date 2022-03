Wegen Operation: Comedian Chris Tall muss Tour absagen

Anzeige

Comedian Chris Tall hat bis einschließlich Mai seine Tour „Schönheit braucht Platz“ abgesagt. Auf Instagram teilte der 30-Jährige ein Video, in dem er seinen Fans die Hintergründe erklärt. Tall sagt: „Ich musste vor kurzem ein MRT machen lassen, weil ich schon mehrere Wochen Fußschmerzen hatte. Und das hat tatsächlich ergeben, dass ich kurzfristig, um genau zu sein nächste Woche, operiert werden muss und dadurch Wochen, wenn nicht sogar Monate ausfallen werde.“ Was genau er am Fuß hat, lässt Tall offen.

Die Konsequenz aus seiner OP erklärt der Comedian aber: „Alle Shows im März, April und Mai habe ich abgesagt. Glaubt mir selber, ich finde das zum K...“

Tall erklärt, dass die Termine danach erstmal noch bestehen bleiben: „Ich hoffe, dass ich dann wieder auftreten kann“. Die bereits gekauften Tickets für die abgesagten Konzerte werden erstattet, so Tall. Von seinen Fans gibt es unter dem Post zahlreiche Genesungswünsche.