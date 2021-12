Chris Noth: 12-Millionen-Dollar-Deal wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs geplatzt

Anzeige

Nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs ist für „Sex and the City“-Darsteller Chris Noth nun auch noch ein wichtiger Deal geplatzt.

Die US-amerikanische Getränkefirma Entertainment Arts Research, Inc. hatte nach eigenen Angaben vorgehabt, den Ambhar-Tequila des Schauspielers zu vertreiben. Dabei sei es um einen Deal in Höhe von 12 Millionen Dollar (umgerechnet rund zehn Millionen Euro) gegangen. Die Verhandlungsgespräche seien nun abgebrochen worden, wie das Unternehmen gegenüber der „Daily Mail“ bestätigte.

Begrapscht, geschlagen, vergewaltigt- Vorwürfe gegen Noth werden laut

Hintergrund sind die Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe in drei Fällen. Zuletzt hatte eine Kellnerin unter dem Pseudonym Ava behauptet, der Schauspieler hätte sie 2010 bei der Arbeit begrapscht. Am vergangenen Donnerstag, veröffentlichte „The Hollywood Reporter“ bereits die Anschuldigungen zweier Frauen, die unter den Pseudonymen Zoe und Lily behaupten, der 67- Jährige habe sie in den Jahren 2004 und 2015 bei sich Zuhause vergewaltigt. Der Neustart der „Sex and the City“-Reihe habe die Erinnerungen der Frauen wieder zurückgeholt und sie dazu bewogen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Bekannt ist bislang nicht, ob die beiden Frauen den Star angezeigt haben.

Der Schauspieler selbst weist alle Vorwürfe zurück. In einem Statement ließ Chris Noth mitteilen: „Nein bedeutet immer nein- das ist eine Grenze, die ich nicht überschritten habe“. Nach den anonymen Vorwürfen veröffentlichte Schauspielerin Zoe Lister-Jones eine Instagram-Story, in der sie Noths sexuell unangemessenes Verhalten gegenüber Frauen in einigen New Yorker Clubs schildert. Weitere Vorwürfe gegen den Star wurden von dessen Ex-Freundin Beverly Johnson erhoben: Noth soll sie während der Beziehung geschlagen und sogar mit dem Tod bedroht haben.

Kein Kommentar von Ambhar

Nach Lister-Jones Anschuldigungen brach bereits der Fitness-Fahrrad-Hersteller Peneton die Zusammmenarbeit mit dem Schauspieler ab. Er war zuvor in einem Werbespot des Herstellers zu sehen. A. Auf der Website der Marke Ambhar Tequlia ist Noth nach wie vor groß vertreten.