Chinesischer Popstar Kris Wu nach Vergewaltigungsvorwürfen festgenommen

Peking. Der chinesisch-kanadische Popstar Kris Wu ist unter Vergewaltigungsvorwürfen festgenommen worden. Ein Pekinger Bezirksgericht gab die formelle Erlaubnis für die Festnahme am Montag bekannt, ohne Details zu veröffentlichen. Vorangegangen waren Vorwürfe, der Sänger habe Sex mit einer 17-Jährigen gehabt, als diese betrunken gewesen sei, und habe junge Frauen in sexuelle Beziehungen gelockt.

Der 30-jährige Wu hatte die Beschuldigungen zurückgewiesen, die jedoch eine Welle an solidarischen Onlinekommentaren mit der 17-Jährigen auslösten und Kritik an Wu zur Folge hatten. Die Jugendliche erklärte, sieben Frauen hätten sie kontaktiert, um ihr mitzuteilen, dass das frühere Mitglied der koreanischen Boygroup EXO sie unter anderem mit Jobversprechen geködert habe. Sie erklärte, einige seien unter 18 Jahre alt gewesen, machte jedoch keine Andeutungen, ob auch jemand unterhalb des chinesischen Mündigkeitsalters von 14 Jahren unter jenen gewesen sei, die sie kontaktierten. Wu erklärte, er habe keinen Sex mit Menschen unter 14 Jahren gehabt.

Festnahme bereits am 1. August

Die 17-Jährige veröffentlichte die Vorwürfe in sozialen Netzwerken sowie später in einem Interview mit dem Portal „NetEase“. Einen Tag nach Veröffentlichung des Interviews beendeten mindestens zehn Marken, darunter Porsche und Louis Vuitton, die Zusammenarbeit mit Wu, der in China als Wu Yifan bekannt ist.

Wu war nach einer Polizeimitteilung bereits am 1. August festgenommen worden. Er wuchs im chinesischen Guangzhou sowie im kanadischen Vancouver auf. Polizeiangaben zufolge ist er kanadischer Staatsbürger.