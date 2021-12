„Empire“-Schauspieler Jussie Smollett vor Gericht schwer belastet

Anzeige

Chicago. Der US-Schauspieler Jussie Smollett ist in einem Prozess um einen mutmaßlich vorgetäuschten Angriff auf ihn schwer belastet worden. Abimbola Osundairo sagte am Mittwoch vor Gericht, der einstige Star aus der Serie „Empire“ habe ihn und seinen Bruder angeheuert, ihn zu überfallen und es so aussehen zu lassen, als wäre es eine homophobe und rassistische Attacke. Smollett, der schwarz und schwul ist, habe sogar einen Testlauf geplant und ihm 100 Dollar geben, um Dinge für den Angriff zu kaufen, sagte Osundairo. Er sei damals Statist bei „Empire“ gewesen und habe sich dem Schauspieler gegenüber erkenntlich zeigen wollen.

Smollett droht Bewährungsstrafe

Der Fall hatte im Januar 2019 hohe Wellen geschlagen. Smollett hatte damals behauptet, die Angreifer hätten gerufen: „Das ist MAGA-Land“, eine Anspielung auf Ex-Präsident Donald Trumps Wahlkampfparole „Make America Great Again“ (MAGA). Zahlreiche Stars stärkten dem Schauspieler daraufhin den Rücken. Doch Smolletts Aussagen weckten die Zweifel der Ermittler, die nach einiger Zeit zu dem Schluss kamen, der heute 39-Jährige haben den Angriff nur vorgetäuscht. Er soll unzufrieden gewesen sein, wie sein Fernsehstudio mit Hassbotschaften an ihn umgegangen sei, sagten die Brüder der Polizei. Smollett ist nun wegen seiner mutmaßlichen Falschaussage vor Gericht. Bei einem Schuldspruch dürfte er mit einer Bewährungsstrafe oder gemeinnütziger Arbeit davonkommen.