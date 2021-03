Cheyenne Ochsenknecht ist Mutter geworden

Anzeige

Berlin. Cheyenne Ochsenknecht (20) hat eine Tochter zur Welt gebracht. „Wir drei sind mega überwältigt und unfassbar glücklich“, schrieb das Model auf Instagram. Die Geburt am Freitag sei super verlaufen, „die kleine Mavie ist gesund“. Die Geburt war nach Angaben von Cheyenne Ochsenknechts Agentur in Graz; Ochsenknecht lebt mit ihrem Freund Nino (25) in Österreich.

„Ich genieße jetzt die erste Zeit mit meinen beiden und erhole mich“, schrieb die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht in ihrer Instagram-Story und kündigte damit eine kleine Mama-Auszeit an. „Bin bald wieder für euch da“, schreibt sie, ehe sie noch ein Bild ein Selfie teilt: Sichtlich k.o., aber glücklich.

Natascha Ochsenknecht wird zweimal binnen weniger Monate Oma

Für Natascha Ochsenknecht ist es das erste Enkelkind, das zweite folgt allerdings schon bald. Denn auch Cheyennes älterer Bruder Jimi Blue Ochsenknecht wird bald Papa. Seine Freundin Yeliz Koc ist schwanger.