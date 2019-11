Charlize Theron: Ich hoffe noch auf den Mann fürs Leben

Anzeige

Ob als Model oder als junge Schauspielerin, sexuelle Belästigung war schon seit ihren frühen Teenie-Jahre ein Teil ihrer Welt. Und Charlize Theron ist trotz „#MeToo“-Bewegung und Filmen wie ihrem neuen Drama "Bombshell“ - es enthüllt sexuellen Missbrauch beim US-Nachrichtensender Fox News - nicht überzeugt, dass wir in einem völlig neuen Zeitalter angekommen sind.

Frau Theron, worauf basiert Ihre Skepsis?

Meinen eigenen Erfahrungswerten. Ich glaube, menschliche Wesen werden immer kompliziert und chaotisch sein und Fehler machen. Gefühlsmäßig haben wir grade einen Punkt erreicht, der mich etwas optimistischer in die Zukunft schauen lässt, dass es echte Konsequenzen für schlimmes Benehmen geben wird. Ich werde es wohl nicht mehr erleben, aber ich glaube, meine Kinder schon.

Was ist für Sie der Grund, dass es in unserer Gesellschaft ein Umdenken gibt?

Zuallererst liegt das an den vielen mutigen Frauen, die nicht mehr länger schweigen wollten. Und dann, dass es endlich auch in der Öffentlichkeit und den Medien das Bestreben gibt, ihnen zuzuhören. Und je mehr mächtige Männer wie Weinstein für ihr schlimmes Fehlverhalten gegenüber Frauen an den Pranger gestellt werden, desto mehr werden es sich andere zwei Mal überlegen.

Sind nur Männer die Wurzel allen Übels?

Nein. Es gibt auch Frauen, die eine Mitschuld tragen. Die Ghislaine Maxwells dieser Welt. Sie hat aktiv junge Girls angeworben und sie Jeffrey Epstein zugeführt. Sie wusste genau, was sie tat. Frauen sind genauso kompliziert wie Männer. Deshalb wäre es keine Lösung zu sagen, dass wir unsere Gesellschaft umkrempeln und nur noch weibliche Führungskräfte an den Hebeln der Macht sein sollten. Aber was nötig ist, ist eine echte Gleichstellung der Geschlechter. Nur so können Missstände offen angesprochen und behoben werden.

Sie sind eine starke und sehr erfolgreiche Frau, die sich von niemanden etwas vormachen lässt. Wie kamen die Männer in Ihrem Leben bislang damit zurecht?

Ich glaube während der meisten Beziehungen, die ich hatte, haben sich die Männer irgendwie bedroht gefühlt, wenn ich mein volles Potential ausgereizt habe. In meinen 20ern habe ich deshalb auch versucht, mich ein bisschen kleiner zu machen. Das war oft gut für meine Beziehungen, doch nicht gut für meine Seele. Weil ich im Laufe der Jahre realisiert habe, dass ich mir nicht selbst treu bin. Ich wollte mir am Ende meines Lebens nicht vorwerfen müssen, dass ich mich selbst in meiner wahren Personality beschnitten habe.

Haben Sie den Gedanken aufgegeben, den richtigen Mann fürs Leben zu finden?

Nein. Ich bin immer noch offen, mich mit Männern zu verabreden. Ich hoffe, dass ich doch noch einmal jemand treffen werde, der sich über all das freut, was ich zu bieten habe. Doch in bin auch in einem Alter, wo ich nicht mehr bereit bin, mich selbst zu beschneiden. Mein Leben ist einfach zu schön und wunderbar, als dass ich es zulassen würde, dass jemand mir in die Parade fährt.

Sie fühlen sich aber ohne Partner manchmal doch ein wenig einsam?

Mann, ich rede mich bei diesem Thema immer um Kopf und Kragen (lacht). Fakt ist, dass ich mein Single-Leben liebe und als Frau und Mutter sehr ausgefüllt bin. Meinem Gefühl nach gibt es gerade keine Leere, die ich gefüllt haben möchte. Außer, Sie haben da einen guten Vorschlag (lacht).

Sie sind eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt. Denken Sie noch manchmal zurück an ihre Kindheit in Südafrika und welch weiten Weg Sie gekommen sind?

Ja. Und er erfüllt mich mit absoluter Dankbarkeit. Denn es gab eine Menge Menschen, die mich unter ihre Fittiche genommen, mir geholfen, an mich geglaubt und Möglichkeiten für mich geschaffen haben. Wer denkt, ich habe das alles allein geschafft, der ist total auf dem Holzweg.

Welche Ihrer Qualitäten war die wichtigste, sich im Haifischbecken Hollywood durchzusetzen?

Unverwüstliche Widerstandfähigkeit. Und diese hat meiner Meinung nach jeder, der in Südafrika geboren und aufgewachsen ist. Ich habe bereits als kleines Mädchen gelernt, Hürden nicht aus dem Weg zu gehen. Sich nicht zu verkriechen, wenn Probleme nahen. Deshalb war ich nie jemand, der sich nach Rückschlägen verkrochen oder gar abschrecken lassen hat. Das ist einfach nicht mein Naturell und ich danke meinem Heimatland dafür.

Was ist noch wichtig?

Dass man einen starken Drive hat. In meinem Fall basierte er auf dem Verlangen, die Leute nicht enttäuschen zu wollen, die immer an mich geglaubt haben. Man arbeitet dann noch ein bisschen härter.

Welches Lob hören Sie am liebsten?

Dass ich immer pragmatisch und problemorientiert denke. Ich bin gesegnet, dass ich in meinem Berufsleben Dinge tun darf, für die ich eine echte und tiefe Leidenschaft besitze. Ich habe einen Weg der Selbstmotivation gefunden, der mit hilft, auch größere Hürden mit Köpfchen zu überwinden.

Verraten Sie uns den?

Klar! Wenn alles gegen mich zu laufen scheint, halte ich einfach inne, mache einen Schritt zurück und schmiede neue Angriffspläne. So lange, bis ich da bin, wo ich hinwollte. Und Junge, fühlt sich das dann echt gut an!