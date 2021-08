Stück Hochzeitstorte von Charles und Diana für 1850 Pfund versteigert

Die Dose, in der ein 40 Jahre altes Stück Torte von Prinz Charles und Prinzessin Dianas Hochzeit aufbewahrt wurde, steht auf einem Tisch. Eine entfernte Verwandte hatte das Stück nach der Hochzeit am 29. Juli 1981 aufgehoben, es mit Folie frischgehalten und in einer geblümten Kuchendose aufgehoben, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. © Quelle: Claire Hayhurst/PA Wire/dpa