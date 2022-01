Sorge um Charlène von Monaco: die abgetauchte Fürstin

Anzeige

Paris. Das Fest der Heiligen Devota, der Schutzpatronin von Monaco, am 27. Januar gehört zu den feierlichen Höhepunkten auf dem „Felsen“, wie man den Zwergenstaat Monaco im Französischen oft nennt. Am Vorabend wird dabei ein Holzschiff symbolisch in Brand gesetzt. Anzünden durften es diesmal Gabriella und Jacques, die siebenjährigen Zwillinge der Fürstenfamilie. Auch deren Vater, Fürst Albert II., und ihre Tante Caroline waren dabei. Eine aber fehlte: Fürstin Charlène, ihre Mutter.

Zum ersten Mal seit der glamourösen Hochzeit mit Albert im Sommer 2011 fand dieser Pflichttermin ohne sie statt. Die ehemalige Weltklasseschwimmerin ist krank, der Fürstenpalast spricht von einer „tiefen emotionalen und zugleich körperlichen Erschöpfung“. Doch er versucht zu beruhigen: Ihre Genesung entwickle sich „auf zufriedenstellende und ermutigende Art und Weise“.

So währte die Freude über ihre Rückkehr an die Côte d‘Azur im November nach langen Monaten der Abwesenheit nur kurz. Seit dem Frühjahr 2021 hatte sich die Südafrikanerin in ihrem Heimatland wegen Problemen im Mund-Nasen-Bereich behandeln lassen, die ihr, wie es hieß, den Flug nach Europa lange unmöglich gemacht hatten.

„Nie wirklich in die monegassische Familie integriert“

Als sie dann am 8. November zurück in Monaco war, veröffentlichte der Fürstenpalast Fotos von der glücklich vereinten Familie. Doch bereits beim nationalen Feiertag am 19. November fehlte Charlène erneut: Es wurde bekannt, dass sie sich aus gesundheitlichen Gründen in der Schweiz befand. Die Redaktionsleiterin der Boulevardzeitschrift „Voici“, Marion Alombert, sagte in einer Radiosendung, die Fürstin halte sich in einer Spezialklinik für die Behandlung von Suchtproblemen und psychischen Störungen auf. „Charlene wird wegen einer Medikamentenabhängigkeit behandelt“, glaubte Alombert zu wissen. Die 44-Jährige habe sich „nie wirklich in die monegassische Familie integriert“.

Sehr selten ergreift sie das Wort; meistens sieht man sie nur gequält lächeln. Die gut informierte Journalistin zog eine Parallele zu Meghan Markle, der Ehefrau von Prinz Harry, die ihren Platz in der britischen Königsfamilie nicht gefunden hat. Man habe Charlène einem großen Druck ausgesetzt, so Alombert: „Sie sollte die perfekte Mutter und in dieser repräsentativen Rolle sein, das ist ihr nie so ganz gelungen.“

Spekulationen um das Paar reißen nicht ab

Seitens des Fürstenpalastes kommen andere Signale. Zu ihrem 44. Geburtstag am 25. Januar veröffentlichte er ein Video über die „geliebte und verehrte“ Fürstin, das eine Fotocollage aus ihrer Kinder- und Jugendzeit sowie an der Seite von Fürst Albert und bei der Hochzeit zeigte. Bereits bei der Eheschließung wurde allerdings ihr trauriger Gesichtsausdruck umfassend kommentiert. Das Paar ist seit langem Gegenstand etlicher Spekulationen. Dabei kennt es sich seit über 20 Jahren. Seit 2006 begleitete sie ihn häufig zu bei offiziellen Terminen.

Geboren ist Charlène Wittstock, die preußische Urgroßeltern hat, im heutigen Simbabwe. Sie wuchs in Südafrika auf, zunächst in Benoni bei Johannesburg, dann in Durban, wo die Trainingsbedingungen für die talentierte Schwimmerin besser waren. Ihre größten Erfolge hatte sie um die Jahrtausendwende mit Siegen bei den All Africa Games und dem Schwimmweltcup. Aus dieser Zeit habe sie eine große Stärke mitgenommen, sagte ihr Vater Mike Wittstock vor einigen Monaten im südafrikanischen Medium „You“: „Meine Tochter schwamm 20 Kilometer am Tag. Weil ich weiß, wie sie trainierte, weiß ich, dass sie hart ist und es schaffen wird.“