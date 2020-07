Champagner, Limousine, Spa: Sylvie Meis feiert ihren Junggesellinnenabschied

Anzeige

Die Hochzeit rückt nun wirklich näher: Sylvie Meis hat am Wochenende an der Ostsee ihren Jungesellinnenabschied gefeiert. Mit vier Freundinnen, Limousine und natürlich ordentlich Champagner! Auf Instagram ließ sie ihre Fans an der Party teilhaben, postete Fotos und Videos, die sie in einem Hotel am Meer zeigen.

Zu “Bild” sagte die 42-jährige Moderatorin: “Wir hatten ein wunderbares Wochenende in meinem absoluten Lieblings-Spa-Hotel. Die Mädels haben mich in einer pinken Stretch-Limo entführt und wir haben jeden Moment in vollen Zügen genossen.” Unter ihren Begleiterinnen waren unter anderem das Best-Age-Model Petra van Bremen und ihre Stylistin Serena Goldenbaum.

Die Moderatorin will noch in diesem Jahr ihren Verlobten Niclas Costello (41) heiraten.