Chadwick Boseman wird posthum Namenspate für Universität in Washington D.C.

Los Angeles/Washington. Neun Monate nach seinem Tod ist „Black Panther“-Star Chadwick Boseman von der Howard Universität in Washington D.C. zum Namenspaten ernannt worden. Die Einrichtung werde ihrer neuen Akademie der schönen Künste den Namen „Chadwick A. Boseman College of Fine Arts“ geben, teilte die Universität am Mittwoch mit. Boseman hatte dort Filmregie studiert und im Jahr 2000 seinen Bachelor-Abschluss gemacht.

Der frühere Disney-Konzerchef Bob Iger ist als Förderer für den Ausbau der Studieneinrichtung und einer Stiftung an Bord. Boseman war 2018 auf den Campus zurückgekehrt, um eine Rede vor Hochschulabsolventen zu halten. Die Universität hat eine afroamerikanische Tradition und wird überwiegend von Schwarzen besucht.

Boseman war im vorigen August mit 43 Jahren an Darmkrebs gestorben, nachdem er bereits vier Jahre lang gegen die Krankheit gekämpft hatte. Als Königssohn T'Challa in der Comic-Verfilmung „Black Panther“ war er weltberühmt geworden. Für seine letzte Rolle in dem Jazz-Drama „Ma Rainey’s Black Bottom“ wurde er im März posthum mit dem Golden Globe als bester Drama-Darsteller ausgezeichnet.