Cathy Hummels wird Zeugin von Messerangriff in München

München. Model und Influencerin Cathy Hummels ist Zeugin eines Messerangriffs geworden. Im Herzogpark in München soll ein Unbekannter eine Joggerin mit einem Messer bedroht haben. Der Mann ist offenbar schon öfter auffällig geworden.

Hummels warnt Frauen auf Instagram vor dem Mann: “Circa gegen 19.30 Uhr ist mir eine Frau entgegengekommen. Die war komplett außer sich, weil sie von einem Mann mit einem Messer angefallen worden ist. Daraufhin haben wir die Frau zur Seite gezogen und die Polizei gerufen”, so das Model.

Täter bislang unbekannt

“Die Polizei hat uns heute mitgeteilt, dass noch eine weitere Frau im Raum München angefallen worden ist. Der Mann ist aber noch nicht gefasst. Darum, liebe Frauen: Bitte geht nicht mehr abends alleine raus. Der Mann ist circa 1,80 groß, er ist maskiert und trägt ein Tuch vorm Gesicht und fällt vorzugsweise Frauen an”, so Hummels.

In einer Mitteilung der Polizei vom 17. März heißt es, der Mann habe die Frau beim Joggen zunächst überholt, sich plötzlich umgedreht und ihr dann ein circa zehn Zentimeter langes Messer an die Hüfte gehalten. „Der unbekannte Täter forderte sie dabei auf, stehen zu bleiben und leise zu sein", heißt es weiter in dem Bericht.

Die Polizei hofft nun, den bislang unbekannten Täter durch einen Zeugenaufruf zu fassen.

RND/msc