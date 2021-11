Adventskranz in Flammen: Cathy Hummels löscht Feuer selbst

Anzeige

Cathy Hummels steht auf ihrer Terrasse. Auf dem Boden vor ihr liegt eine durchlöcherte, türkisfarbene Decke, daneben verstreut vier große, weiße Kerzen. Gleich daneben ein verkohlter Adventskranz: „Kein Witz! Der Klassiker mit dem Adventskranz,“ sagt die Influencerin in ihrer Instagram-Story und wirkt erschüttert. Kurz vorher habe sie „fast das Haus abgebrannt.“ Es habe eine Stichflamme gegeben, danach habe der ganze Kranz gebrannt.

„Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland in der Adventszeit zahlreiche Brände“, informiert Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), in einer Pressemitteilung des Verbandes. Die Feuerwehren in Deutschland informierten deshalb am ersten Adventswochenende über die Brandrisiken in der Vorweihnachtszeit. Denn: „Unachtsamkeit etwa beim Umgang mit dem Adventskranz ist in dieser Zeit eine der häufigsten Ursachen für Zimmer- und Wohnungsbrände“, so Hachemer.

Feuerwehr gibt Tipps für sichere Adventszeit

Der DFV-Vizepräsident hat Tipps für eine sichere Adventszeit: „Kerzen sollten nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie Geschenkpapier oder Vorhängen aufgestellt werden und gehören in eine standfeste, nicht brennbare Halterung“, informiert er.

Und nicht nur der Adventskranz birgt Gefahren. Auch der Weihnachtsbaum sei mit echten Kerzen leicht entzündbar, insbesondere weil das Tannengrün mit der Zeit in der Wohnung trockne und ebenfalls zur Brandgefahr werde: „Die Kerzen am Weihnachtsbaum sollten deshalb von oben nach unten entzündet und in umgekehrter Reihenfolge abgelöscht werden.“

Richtige Reaktion bei Brand

Wenn der Adventskranz, der Weihnachtsbaum oder gar die Lichterkette doch in Flammen stehe, könne ein Löschversuch gestartet werden: „Allerdings nur, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist“, so Hachemer. Cathy Hummels hat demnach richtig reagiert und das Schlimmste abgewendet. Wenn das Feuer zu weit fortgeschritten sei, solle die Tür zum Brandraum geschlossen, die Wohnung verlassen werden und die Feuerwehr alarmiert werden, so Hachemer.

Hummels hat derweil einen anderen Appell an ihre Follower: „Bitte seid vorsichtig. Benutzt lieber LED Kerzen“, rät sie. Ihr Adventskranz sei aus Trockenblumen gewesen. Viel davon übrig geblieben ist nach dem ersten Advent allerdings nicht. Deshalb werde die 33-Jährige zukünftig komplett auf Kerzen auf ihrem Kranz verzichten.

Cathy Hummels Adventskranz aus Trockenblumen ist abgebrannt. Beim nächsten Kranz wird die Influencerin auf Kerzen verzichten - und rät auch ihren Followerinnen und Followern bei Instagram dazu.

Cathy Hummels wurde als Catherine Fischer am 31. Januar 1988 in Dachau geboren. Sie ist ein deutsches Model, Influencerin und Autorin. Außerdem ist sie bei RTL II als Moderatorin für die Show „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ tätig. Sie lernte 2007 den Fußballer Mats Hummels kennen, der damals beim FC Bayern spielte. Am 15. Juni 2015 heirateten Cathy und Mats Hummels in München. 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn Ludwig zur Welt.