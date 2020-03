Cathy Hummels hat in Thailand abgenommen, aber “nicht ganz freiwillig”

Anzeige

Viereinhalb Wochen arbeitete Cathy Hummels in Thailand an ihrer neuen TV-Sendung auf RTL II. Wie gewohnt versorgte die Frau von Fußballprofi Mats Hummels ihre Follower stets mit Bilder und Grüßen via Instagram. Einigen Usern ist dabei aufgefallen, dass die 32-Jährige abgenommen hat. Dazu äußerte sie sich nun in einem Instagram-Post.

Cathy Hummels “hat´s erwischt”

“Ja, ich habe abgenommen”, schreibt Hummels, allerdings “nicht ganz freiwillig”. Die Hygienebedingungen in Thailand seien nicht dieselben wie in Deutschland. “Und leider hat´s mich erwischt”, schreibt die Influencerin weiter. Zudem habe die TV-Produktion und das Coaching zuvor sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Auch ihr Sohn Ludwig (2) war mit in Asien. “Jede Mama weiß, wovon ich spreche. Allem gerecht zu werden, ist eine Herausforderung”, erklärt sie.

Nach den anstrengenden Wochen in Thailand ist für Cathy Hummels jetzt erst einmal Entspannung angesagt. Unter anderem stehen in den nächsten Tagen Fußball gucken mit Sohn und Eltern und gutes Essen auf dem Programm.

