Cathy Hummels gegen Corona geimpft: „Dann wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden“

Die Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (33) ist gegen Corona geimpft worden. Bei Instagram schildert sie ihre Erfahrung, „da sicher viele sehr verunsichert sind“, wie sie schreibt, ihr selbst gehe es nicht anders.

Das Hin und Her um Astrazeneca, Streitereien um die Impfreihenfolge und die Angst vieler, dass ungerecht verteilt geimpft werden könnte, habe auch sie verunsichert, schreibt Hummels. „Ich finde aber auch, dass man bei dieser Pandemie sein eigenes Empfinden hinten anstellen und an seine Mitmenschen denken sollte. Die Impfung ist laut Experten derzeit die beste Möglichkeit, die Pandemie einzudämmen und Freiheiten zurückzuerlangen.“

Sie selbst habe einige Vorerkrankungen, darunter Asthma, und auch ihr Sohn leidet darunter. „Insbesondere ihn möchte ich unbedingt schützen“, schreibt Cathy Hummels. „Die Impfung an sich war kein großer Act, ein kleiner Piks.“ Nebenwirkungen habe sie keine gehabt, „vielleicht etwas schlapp am ersten Tag“. Sie sei mit dem Biontech-Impfstoff geimpft worden, deshalb stehe noch eine zweite Impfung an.

Ihren Instagram-Post beendet Hummels mit den Worten: „Ich hoffe und wünsche euch, dass ihr alle, da ihr euch auch fürs Impfen entschieden habt, schnell die Möglichkeit bekommt, es zu tun.“ Sie wäre „der glücklichste Mensch auf Erden“, wenn sich durch die Impfungen „bald alle wieder umarmen und herzen können ohne Angst um geliebte Menschen“.