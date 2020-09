Carrie Fishers Tochter Billie Lourd überraschend Mutter geworden

Anzeige

US-Schauspielerin Billie Lourd hat überraschend die Geburt ihres Sohnes verkündet.

Der Star der Serie “American Horror Story” teilte am Freitag in sozialen Medien ein Foto von den Füßen ihres Sprösslings. “Darf ich vorstellen: Kingston Fisher Lourd Rydell”, stand in der Bildunterschrift mit blauen Herzen und Emojis.

Lourd ist die Tochter von Carrie Fisher

Der Vater ihres Sohnes ist ihr Lebensgefährte Austen Rydell, der im Juni ihre Verlobung mit einer Serie von Fotos und einem Video des Paars publik machte. Dass die 28-jährige Lourd ein Kind erwartet, war bisher nicht bekannt.

Lourd ist die Tochter der Schauspielerin Carrie Fisher, die mit ihrer Rolle als Prinzessin Leia in der Star-Wars-Reihe Kultstatus erlangte. Fisher starb im Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren.