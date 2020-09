Anzeige

Nur drei Jahre nach der heimlichen Hochzeit zu Offset hat Rapperin Cardi B die Scheidung eingereicht. Laut US-amerikanischen Medien möchte die 27-Jährige auch das Sorgerecht für die gemeinsame zweijährige Tochter Kulture.

“Niemand ist daran schuld”

Im September 2017 war noch alles gut: Damals heirateten Offset und Cardi B heimlich. Doch schon im Dezember 2018 gab Cardi B die erste Trennung bekannt. In einem Instagram-Post zeigte sie erstmals ihre Tochter und berichtete im gleichen Beitrag von der Trennung zum Vater. In einem späteren Video sagte sie: “Niemand ist daran schuld”. So seien sie aus der Liebe heraus gewachsen. “Ich weiß nicht, eine Scheidung könnte eine Weile dauern, und ich werde immer viel Liebe für ihn empfinden, weil er der Vater meiner Tochter ist.”

Mit Blumenstrauß auf die Bühne

Nur wenige Tage danach störte Offset ein Konzert der Rapperin in Los Angeles: Er sprang auf die Bühne – mit einem riesengroßen Blumenarrangement auf dem “Nimm mich zurück, Cardi” stand. Die Rapperin akzeptierte das nicht und schüttelte den Kopf.

Doch irgendetwas muss Cardi B umgestimmt haben, denn schon im Januar 2019 begleitete Offset die Rapperin zur Grammy-Verleihung. Später sagte sie zu Reportern über ihre Beziehung: “Wir arbeiten daran". Nach langem Hin und Her, ist die Beziehung aber jetzt wohl endgültig zu Ende.