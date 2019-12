Cara Delevingne postet ein Knutschbild aus der Badewanne

Anzeige

Zum Geburtstag ihrer Freundin Ashley Benson setzte Model Cara Delevingne ein klares Statement: Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 27-Jährige ein intimes Foto. Es zeigt das Paar knutschend in einer Badewanne.

Dazu verfasste Delevingne eine Liebesbotschaft, die eindeutiger nicht sein könnte: "Es gibt so viel, was ich sagen könnte, aber etwas, das ich an uns am meisten liebe und schätze, ist, dass ich es nicht brauche, weil du es weißt und das ist alles, was zählt."

"Ich liebe dich mehr, als Worte beschreiben können"

Zu dem Bild aus der Badewanne postete das Model geradezu eine Foto-Love-Story: Das Paar händchenhaltend in einem Heißluftballon, beim Frühstück über den Wolken, oder mit verträumten Blicken in die Kamera. Die Botschaft der Bilder ist eindeutig: von Trennung keine Spur, die zwei müssen sehr verliebt sein.

"Bei dir fühle ich mich sicher. Du lässt mich albern sein, du lässt mich wild sein, du hältst mich frei, sicher und neugierig. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich bereits mein ganzes Leben lang und ich bin so stolz darauf, zu sehen, wie du zu der Frau heranwächst, von der du immer geträumt hast. Ich liebe dich mehr, als Worte beschreiben können", schreibt das Model weiter.

