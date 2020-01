“Captain America”-Darstellerin Mollie Fitzgerald soll ihre Mutter erstochen haben

Anzeige

Die Polizei im US-Bundesstaat Kansas soll am Dienstag die 38-jährige Schauspielerin und Regisseurin Mollie Fitzgerald verhaftet haben. Sie soll ihre eigene Mutter erstochen haben, wie unter anderem die Zeitung "The Kansas City Star" berichtet.

Dem Bericht zufolge, der sich auf Polizeiangaben beruft, wurde die Mutter (68) der Schauspielerin bereits am 20. Dezember tot in ihrem Haus aufgefunden. Ihre tatverdächtige Tochter Fitzgerald sitzt bereits in Haft. Die Kaution wurde auf 500.000 Dollar (ungefähr 446.000 Euro) festgesetzt.

Im Film “Captain America: The First Avenger” hat Fitzgerald die Rolle des "Stark Girl" gespielt. Ansonsten war die Schauspielerin eher in kleinen Filmproduktionen zu sehen.

