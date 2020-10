“Die Toten Hosen”-Sänger Campino hat in New York geheiratet

Anzeige

Der “Tote Hosen”-Sänger Campino (58) hat in New York “Ja” gesagt. Die Hochzeit bestätigte er der “Rheinischen Post” (RP). Wer die Glückliche ist, verrät er aber nicht, “weil sie nicht gerne in der Öffentlichkeit steht”. Doch die Richtige für ihn scheint es zu sein. So sagt Campino der Zeitung: “Für mich war immer klar, dass ich nur einmal in meinem Leben heiraten würde. Ich wollte mir das aufbewahren für die richtige Person.” Nun war es offenbar soweit.

Ein kleines, aber unterhaltsames Detail aus seiner Beziehung verrät er auch noch: Seine Frau soll ihn demnach manchmal “Philip” rufen. Warum? “Weil ich manchmal ein paar Schritte hinter ihr herlaufe wie Prinz Philip der Queen.” Campinos Band war laut RP aber nicht bei der Hochzeitszeremonie dabei.