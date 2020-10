Tote-Hosen-Sänger Campino über seinen Vater: “Ein treuer Fan der Band”

Anzeige

Anzeige

Der Tote-Hosen-Frontmann Campino war am Dienstag bei Markus Lanz zu Gast: Der mittlerweile 58-Jährige erzählt in der Talkshow von seiner Liebe zum Fußballverein FC Liverpool und seinen Eltern. So sei sein Vater das erste Mal Mitte der 1980er-Jahre bei einem Konzert der Band gewesen. “Das hat ganz schön gedauert, bis er dahin kam”, sagt Campino. “Vorher waren die Eltern doch sehr kritisch.”

Doch an diesem Konzertabend sei er restlos begeistert gewesen. “Es war ein schlimmer Abend, es gab wahnsinnige Randale”, erinnert sich der Sänger. Seinem Vater habe das wahnsinnig gut gefallen. Seitdem ist Campinos Papa zu allen Konzerten in der Nähe von Düsseldorf gekommen. “Er wurde dann ein treuer Fan der Band.”

Hochzeit in New York

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Campino seit letztem Jahr verheiratet ist. Die Hochzeit fand in New York statt, wie er der “Rheinischen Post” bestätigte. Wer die Glückliche ist, verriet er aber nicht, “weil sie nicht gerne in der Öffentlichkeit steht”. Doch die Richtige für ihn scheint es zu sein. So sagte Campino der Zeitung: “Für mich war immer klar, dass ich nur einmal in meinem Leben heiraten würde. Ich wollte mir das aufbewahren für die richtige Person.”