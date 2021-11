Bushidos Frau Anna-Maria bringt Drillinge zur Welt: „Ich bin einfach überwältigt“

Anzeige

Die Drillinge von Rapper Bushido (43) und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (39) sind am Donnerstag auf die Welt gekommen. Das verkündet der Musiker, der bürgerlich Anis Ferchichi heißt, am Donnerstag auf Instagram. Demnach seien sie um 12.33, 12.34 und 12.35 Uhr per Kaiserschnitt geholt worden. „Ich bin einfach überwältigt und fühle heute mehr denn je, dass die Familie das Wichtigste in unserem Leben ist“, freut sich der stolze Vater, der in den Hashtags unter seinem Foto auch die Namen der Kinder verrät: Leonora, Naima und Amaya.

Bushido: „Ich finde keine Worte“

Zu den Worten postet Bushido ein Foto, das ihn und seine Frau offenbar noch vor der Geburt im Kreissaal der Berliner Charité zeigen. Der Rapper hält eine Schere, um die Nabelschnüre zu durchtrennen, während Anna-Maria noch liegt und die Augen schließt. Weiter schreibt er: „Ich finde keine Worte, die beschreiben, wie tapfer meine Frau war. Ich liebe dich über alles und ein großes Dankeschön dem gesamten Team in der Charité. Ihr habt mich heute zum glücklichsten Menschen dieser Erde gemacht.“

Kaiserschnitt ursprünglich einen Tag später geplant

Die Freude der beiden ist umso größer, da es zwischenzeitlich nicht so aussah, als würden alle drei Mädchen lebend zur Welt kommen. Um eines der drei Kinder musste das Ehepaar während der Schwangerschaft bangen. Die Geburt der Drillinge per Kaiserschnitt war ursprünglich nicht für den 11. November, sondern einen Tag später geplant.

Am Mittwoch hatte sich Anna-Maria Ferchichi zuletzt auf Instagram mit ihrem Babybauch gezeigt. „Morgen bin ich in der 36. SSW!!!! Ich kann es nicht fassen“, schrieb sie dazu. „Ich hoffe immer noch, dass es von alleine losgeht, aber sie wollen einfach nicht raus. Schleppe ungefähr 7 Kilo Baby mit mir rum und so langsam komme ich an meine Grenzen.“

Insgesamt sieben gemeinsame Kinder

Bushido und seine Frau haben bereits vor der Drillingsgeburt vier gemeinsame Kinder, darunter Zwillinge. Anna-Maria Ferchichi, jüngste Schwester von Sängerin Sarah Connor (41), hat außerdem einen Sohn aus erster Ehe.