Bushido zeigt Familienfoto mit Frau und sieben Kindern

Weihnachtszeit ist Familienzeit. Passend dazu hat der Rapper Bushido auf Instagram ein Familienfoto veröffentlicht. Zu sehen sind neben dem Rapper selbst seine Frau Anna Maria Ferchichi sowie die gemeinsamen sieben Kinder, darunter auch die in diesem Jahr geborenen Drillinge.

Dabei lässt es sich Bushido nicht nehmen, kurz vor dem Ende des Jahres nochmal auf 2021 zurückzublicken. „Es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Ein Jahr, in dem ich mich noch nie so schwach und verletzlich gefühlt habe“, schreibt der 43-Jährige. Diese Passage dürfte wohl im Zusammenhang mit dem öffentlichen Streit mit seinem ehemaligen Manager Arafat Abou-Chaker stehen, mit dem es zum Bruch kam. Bushido steht aktuell unter permanentem Polizeischutz.

Doch die Talsohle scheint überwunden. Wem er dies zu verdanken hat, weiß Bushido genau: „Der einzige Grund, weshalb ich heute wieder im Leben stehe, war und ist meine Familie. Sie bedeutet mir mehr als alles andere.“

Es folgt eine Liebeserklärung an seine Frau Anna Maria Ferchichi. „Danke, dass du mir das Wertvollste auf dieser Erde geschenkt hast. Ich liebe dich und werde niemals von deiner Seite weichen, so wie du nicht von meiner Seite gewichen bist.“ Am 11. November 2021 brachte Bushidos Frau die Drillinge Amaya, Leonora und Naima zur Welt.