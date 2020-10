Bushido macht Wendler und Co. eine Ansage: “Reicht mit euch Aluhüten”

Anzeige

Schlagersänger Michael Wendler hat am Donnerstagabend für viel Aufsehen gesorgt: Er kündigte bei Instagram seine Mitgliedschaft in der DSDS-Jury und holte dann zu Corona-Verschwörungstheorien und Vorwürfen gegen angeblich “gleichgeschaltete” Fernsehsender wie RTL aus. Der Sender distanzierte sich daraufhin von dem Musiker, auch die Supermarktkette Kaufland, die nur wenige Stunden zuvor einen Werbeclip mit dem Wendler veröffentlicht hatte, zog diesen sofort wieder zurück.

Geäußert haben sich seitdem einige zu der überraschenden Wende um den Wendler, darunter sein Manager, der von einer “menschlichen Tragödie” sprach, und Reality-TV-Star Chris Töpperwien, der mit dem Wendler befreundet ist und diese Freundschaft noch nicht aufgeben will.

Bushido gegen Aluhutträger

Ein klares Statement auf Instagram setzt nun auch Musiker Bushido, der aktuell als Nebenkläger und Geschädigter in einem Prozess gegen den Clanchef Arafat Abou-Chaker sitzt. “Reicht mit euch Aluhüten. Schäm dich, was du in der Öffentlichkeit von dir gibst”, schreibt er in seiner Story und markiert Michael Wendler. Der Begriff “Aluhutträger” wird abwertend für Anhänger von Verschwörungstheorien verwendet.