Bryan Cranston: “Wir werden regiert wie eine Bananenrepublik”

US-Schauspieler Bryan Cranston geht nach dem gewaltsamen Eindringen ins Kapitol in Washington mit Trump-Anhängern hart ins Gericht. “Das Maß an Ehrlosigkeit, das sich bei diesem Chaos zeigte, ist erstaunlich”, sagte der 63-Jährige dem “Spiegel”.

Die schauervollen Bilder würden wir sonst nur aus Ländern kennen, die bisher als weniger demokratiefest als die USA galten. Das hätte sich spätestens durch die Ausschreitungen am Kapitol, die fünf Menschen das Leben kosteten, geändert.

Cranston nicht überrascht von Chaosszenen

“Jetzt wird uns klar, dass wir regiert werden wie eine Bananenrepublik. Und dass wir dafür vor allem nicht Anführer wählen dürfen, die sich wie ein Krebsgeschwür in unsere Verfassung fressen”, so der “Breaking Bad”-Star gegenüber dem Nachrichtenmagazin.

Die weltweit mit Entsetzen verfolgten Krawall- und Chaosszenen kamen für Cranston allerdings nicht überraschend. Es habe außer Frage gestanden, dass die Präsidentschaft von Donald Trump auf diesen Moment zulief. Seit Jahren wäre dessen Markenzeichen, keine Niederlagen eingestehen zu wollen und zu können.

Nur milde Symptome nach Corona-Erkrankung

Der US-Schauspieler ist ab 18. Januar in der zehnteiligen Dramaserie “Your Honor” auf Sky zu sehen. Darin spielt er einen Richter in New Orleans, der einen von seinen Sohn verursachten Verkehrsunfall mit Todesfolge vertuschen möchte. Im vergangenen März war der sechsfache “Emmy”-Preisträger an dem Coronavirus erkrankt.

Mittlerweile gehe es im aber wieder gut. “Die Symptome waren mild, nur unser Geschmacks- und Geruchssinn stellte sich erst nach Monaten wieder ein”, sagte Cranston dem “Spiegel” weiter.