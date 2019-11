Bruder bei Unfall getötet: Bärbel Schäfer fordert Tempolimit gegen Raser

Anzeige

München. TV-Moderatorin Bärbel Schäfer kann den Unfalltod ihres jüngeren Bruders nicht akzeptieren. „Am Anfang ist es ein Schock, aber du denkst trotzdem, er kommt irgendwann wieder um die Ecke und alles wird gut. Aber es wird nichts wieder gut“, sagte sie in einem Interview des Magazins Bunte. „Was er alles nicht miterlebt hat, wird im Lauf der Zeit immer deutlicher. Die Wut darüber, dass er auf regennasser Fahrbahn zu schnell gefahren ist, bleibt auch“, so Schäfer weiter.

Ihr drei Jahre jüngerer Bruder Martin starb mit 46 Jahren im Oktober 2013 in seinem völlig zerstörten Sportwagen. Zudem kam Schäfers damaliger Lebensgefährte vor 20 Jahren ebenfalls im Auto ums Leben. „Ich stand zweimal an der Leitplanke und musste Menschen identifizieren. Ich bedauere es wirklich sehr, dass das Tempolimit in Deutschland nicht durchgesetzt werden kann. Nicht nur wegen der Umwelt, sondern auch, um Raser vor sich selbst zu schützen.“

