Britney Spears’ Vater James will Vormund bleiben

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Britney Spears’ Vater James wehrt sich gegen Versuche, ihm die Vormundschaft für die 39-jährige Popsängerin schleunigst zu entziehen. Der Anwalt seiner Tochter könne nicht einmal sagen, was er als Vormund falsch gemacht haben solle, schrieb James Spears am Freitag an das zuständige Gericht in Kalifornien. Er habe das Vermögen seiner Tochter pflichtbewusst, treu und makellos verwaltet. Daher sehe er überhaupt keinen Grund, weshalb ihm das Gericht die Kontrolle über die Finanzen seiner Tochter entziehen sollte.

Sängerin will Vormundschaft loswerden

Britney Spears steht seit 2008 unter Vormundschaft, nachdem sie eine Reihe psychischer Zusammenbrüche hatte. Ihr Vater und der Anwalt Andrew Wallet teilten sich die Verantwortung bis 2019. Danach zog sich der Anwalt zurück und James Spears gab seine Rolle als persönlicher Vormund für seine Tochter auf. Die Verantwortung für ihre Finanzen behielt er jedoch. Das Gericht hat Jodi Montgomery als vorläufige Vormundschaftsverwalterin für Britney Spears' Lebensentscheidungen bestellt.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Sängerin will die Vormundschaft loswerden und sagte im Juni, sie lebe seit 13 Jahren fremdbestimmt, könne nicht über ihre Karriere entscheiden, dürfe weder heiraten, noch ein Kind bekommen. Ihr neuer Anwalt Matthew Rosengart beantragte einen Dringlichkeitstermin des Gerichts, auf dem die Vormundschaft von James Spears ausgesetzt werden solle. Ein Termin ist für den 29. September angesetzt.

James Spears argumentierte, seine Tochter habe nach wie vor Probleme. Montgomery habe ihn Anfang Juli um Hilfe gebeten und gesagt, Britney Spears nehme ihre Medikamente nicht regelmäßig, verweigere Arzttermine und ignoriere medizinische Ratschläge.

Anzeige

Montgomery warf James Spears dagegen vor, ihr Telefont falsch darzustellen. Sie mache sich zwar Sorgen über die psychische Gesundheit ihrer Klientin. Diese hingen aber auch damit zusammen, dass Britney Spears vor Gericht über die Vormundschaft aussagen musste. Ihr Vater trage zu diesen Problemen noch bei.