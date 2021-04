Britischer TV-Star Ashley Cain: Seine Tochter stirbt mit acht Jahren

Anzeige

Der britische Realitystar Ashley Cain hat seine Tochter verloren. Das teilte der 30-jährige ehemalige Fußballprofi (u. a. Oxford United) seinen Fans auf Instagram mit. „Ruhe in Frieden, Prinzessin. Ich werde dich immer in meinem Herzen halten, bis ich dich im Himmel wieder halten kann“, schreibt Cain unter ein Foto, das ihn mit seiner Tochter zeigt.

Die kleine Azaylia war an Blutkrebs erkrankt. Cain hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Fotos von sich und seiner Tochter gepostet, seine Fans an ihrem Kampf gegen die Leukämie teilhaben lassen. Fast zwei Millionen Menschen haben seinen Abschiedspost bislang kommentiert und gelikt und teilen Cain so ihr Mitgefühl mit.