Brief von Bundesregierung an tote Tochter von TV-Arzt Wimmer: Jens Spahn entschuldigt sich

Im November ist die kleine Tochter von TV-Arzt Johannes Wimmer an einem Hirntumor gestorben. Vor wenigen Tagen dann zeigte sich Wimmer „fassungslos“. Der Grund: ein von der Bundesregierung an Maximilia adressierter Brief, der einen „Berechtigungsschein 1″ für sechs FFP2-Schutzmasken enthielt. „Abgesehen davon, dass ich nicht verstehen kann, wie beim derzeit wichtigsten Thema in Deutschland so schlampig mit den Daten umgegangen wird, war es auch ein Stich in unser Herz“, sagte er der „Bild“ dazu.

Nun hat Wimmer in einem „Bild“-Live-Talk erneut darüber gesprochen - und eine Entschuldigung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekommen. „Das Problem ist, wenn Sie als ganz normaler Bürger zu Hause sitzen (...) und da kommt ein Brief an die über zwei Monate vorher verstorbene Tochter, dass sie nun Masken bekommen kann (...), unterschrieben mit „Bleiben Sie gesund, Ihre Bundesregierung“, dann ist das (...) einfach handwerklich schlecht“, brachte Wimmer in dem Gespräch nochmal seinen Ärger zum Ausdruck. „Das löst bei mir viele schlechte Gefühle aus, das löst auch Wut aus.“

Seit Berichten darüber laufe außerdem sein Postfach voll mit Mails von Menschen, bei denen ebenfalls verstorbene Menschen solch einen Brief bekommen hätten.

Spahn zeigt Verständnis für Wimmers Wut

Spahn zeigt in dem Talk Verständnis für Wimmers Wut: „Zuerst einmal kann ich nur Entschuldigung sagen“, äußert sich der Gesundheitsminister. „Ich kann nur ansatzweise ermessen, wie viel Schmerz das auslöst.“ So könne er sich selbst noch erinnern, dass als sein Schwiegervater gestorben sei, es auch viel zu lange noch Briefe von Institutionen gegeben habe, die nicht gewusst hätten, dass er verstorben sei. „Jedes Mal tut das weh und in so einer Situation wie bei Herrn Wimmer tut es natürlich ganz besonders weh, wo auch alles noch so frisch und präsent ist.“

Dann liefert Spahn eine Erklärung, warum es offensichtlich immer wieder zu solch falsch adressierten Briefen kommt: „Es ist so, dass es einen Stichtag gibt, den wir nehmen mussten. Den Datensatz von dem Tag haben die Krankenkassen in unserem Auftrag genommen, um 34 Millionen Menschen in Deutschland anzuschreiben.“ Wenn es dann zwischen dem Stichtag und dem Versand der Briefe zu einem Todesfall komme, werde der Brief trotzdem versandt.