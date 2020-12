„Breaking Bad“-Star Bryan Cranston spricht über Corona-Spätfolgen

Anzeige

„Breaking Bad“-Star Bryan Cranston (64) hat sich noch immer nicht vollständig von den Folgen seiner Corona-Erkrankung im März erholt. „Was noch immer anhält ist, dass ich bis heute einen Teil meines Geruchs- und Geschmackssinns verloren habe“, sagte der Schauspieler in der „The Ellen DeGeneres Show“.

Zu 75 Prozent sei seine Fähigkeit, zu riechen und zu schmecken wieder hergestellt, schätzt Cranston. „Aber wenn jemand Kaffee kocht und ich in die Küche komme, kann ich das nicht riechen.“

„Zieht die verdammten Masken an, wascht eure Hände und haltet Abstand“

Cranston, dessen Ehefrau Robin Dearden sich zuerst mit Covid-19 infiziert hatte, sagte weiter, dass er rund zehn Trage krank gewesen sei. „Wir hatten ein paar Tage Schmerzen, aber nicht genug, um uns im Bett zu halten.“ Er habe auch nur etwa drei Stunden Fieber gehabt, sich dann noch einige Wochen lang erschöpft gefühlt, so der 64-Jährige.

Dass er einen verhältnismäßig leichten Infektionsverlauf gehabt habe, hatte der Hollywood-Star bereits im Sommer öffentlich gemacht. „Ich bin einer der Glücklichen“, sagte er damals auf Instagram. In einem Video zeigte sich Cranston mit weißer Schutzmaske in Los Angeles beim Spenden von Blutplasma für die Corona-Forschung. „Zieht die verdammten Masken an, wascht eure Hände und haltet Abstand“, rief er damals seine Fans auf.