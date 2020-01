Brand neben Ferienwohnung von TV-Moderatorin Eva Imhof

Anzeige

Anzeige

Schönberg. Glück im Unglück hatte TV-Moderatorin Eva Imhof („Guten Morgen Deutschland“): Sie war über Silvester im Urlaub im Ostseebad Schönberg – und zwischen ihrem Ferienhaus und dem Haus daneben kam es zu einem Brand, wie die Moderatorin in einem Instagram-Post erzählt.

Zu einem Video, in dem man einen Mann sieht, der mit einem Schlauch die Flammen bekämpft, schreibt sie: „In den frühen Morgenstunden bin ich durch ein Prasseln und Knistern geweckt worden. Ich dachte erst, draußen würde ein Unwetter toben. Und dann ging alles ganz schnell … es kommt mir wie ein Film vor: Peter schreit: „Es brennt“! Ich wähle die 112 und höre mich selber sagen, was gerade los ist ... und Jörg aus unserer Reisegruppe greift geistesgegenwärtig direkt zum Wasserschlauch, der auf dem Hof unserer Ferienwohnung liegt. Zum Glück treffen Feuerwehr und Polizei ziemlich schnell ein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ein zweites Video zeigt sie am nächsten Tag bei Tageslicht in den Überresten des Brandes. „Das ist so krass, das ist hier alles abgebrannt“, sagt sie, während sie durch die Überreste eines abgekohlten Zauns läuft. „Hier sind die Flammen gegen unser Haus geschlagen. Ich bin einfach so froh, dass niemandem was passiert ist. Wir hatten so viele Schutzengel, Kinder!“

Bereits um 7.50 Uhr – 20 Minuten nach der Alarmierung – konnte der Leitstelle „Feuer aus“ gemeldet werden, wie die „Kieler Nachrichten“ (KN) berichten. „Da hat es wohl jemand gut gemeint und das abgebrannte Feuerwerk zur Seite gestellt“, erklärte Gemeindewehrführer Jörg Matthies den Brandherd gegenüber der Zeitung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

ZUM THEMA Wettermoderatorin mit Rechenschwäche: So meistert Eva Imhof ihren Berufsalltag

RND/hsc