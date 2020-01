Boyfriend-Style bei Instagram: Lena Meyer-Landrut wird zu Lennart

Anzeige

Wenn ein Post nur knapp 15 Minuten nach seiner Veröffentlichung schon mehr als 16.000 Likes bei Instagram zählt, kann er nur von Lena Meyer-Landrut kommen. Denn kaum jemand polarisiert so sehr in den sozialen Medien wie die 28-Jährige.

Am Mittwochabend zeigte sich die Sängerin sportlich und fast ein wenig männlich auf einem Foto in ihrem Instagram-Feed – und sorgte wieder einmal dafür, dass es einen Like nach dem nächsten hagelte.

Mit der saloppen Bildunterschrift „Lg, Lennart“ nimmt sie augenzwinkernd Bezug auf den Look, den sie auf dem Foto trägt, denn dieser ist längst nicht so ladylike, wie ihre Fans Lena sonst kennen und lieben. Vielmehr zeigt sie sich lässig und casual mit Sneakern, Jogginghose und Kappe – doch ganz egal, in welchem Style sich Lena aka Lennart präsentiert: Ihre Fans lieben sie in jedem Outfit.

RND/liz