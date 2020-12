Box-Superstar Floyd Mayweather steigt mit Youtuber Logan Paul in den Ring

Anzeige

Los Angeles. US-Box-Superstar Floyd Mayweather will am 20. Februar 2021 in einem Schaukampf gegen den Youtuber Logan Paul antreten. Dies kündigte Mayweather am Montag auf Instagram an.

Der mehrfache Ex-Weltmeister und Topverdiener Mayweather hatte seine Karriere offiziell 2015 beendet. In seinen 50 Profi-Kämpfen blieb der 43-jährige Boxer ungeschlagen. Zwei Jahre nach seinem Karriereende war er für einen Kampf gegen den irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor in den Boxring zurückgekehrt. Auch diesen Kampf hatte Mayweather gewonnen und Medienberichten zufolge knapp 200 Millionen Dollar daran verdient.

Kampf auf Online-Plattform Fanmio

Der 25-jährige Internetstar Paul hingegen hat bisher noch nie einen professionellen Boxkampf gewonnen. Der Kampf soll von der Online-Plattform Fanmio kostenpflichtig übertragen werden.