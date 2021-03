Boris Johnson lehnt Kommentar zu Interview von Meghan und Harry ab

Anzeige

London. Der britische Premierminister Boris Johnson will sich aus der Debatte um die von Herzogin Meghan und Prinz Harry erhobenen Vorwürfe gegen das Königshaus heraushalten. Auf eine Frage nach dem aufsehenerregenden Interview des Ehepaars antwortete Johnson am Montag bei einer Corona-Pressekonferenz nur, dass er „stets die höchste Bewunderung für die Queen und ihre einigende Rolle hege, die sie in unserem Land und im gesamten Commonwealth spielt“. Aber „was Angelegenheiten anbelangt, die die königliche Familie betreffen, ist es für einen Premierminister das Richtige, nichts zu sagen.“

In einem Interview der US-Starmoderatorin Oprah Winfrey hatte Meghan von rassistischen Äußerungen im Königshaus über ihr damals noch ungeborenes Kind Archie berichtet. Die Herzogin enthüllte auch, dass sie sich dort mit Selbstmordgedanken getragen habe. Ihr Mann Harry sagte, er und seine Familie hätten sich in einer unterdrückerischen Institution „gefangen“ gefühlt.

Der Chef der wichtigsten Oppositionspartei Labour, Keir Starmer, schaltete sich mit einem Appell an das Königshaus ein. Der Palast müsse die Vorwürfe ernst nehmen, mahnte er. Bei den Themen Rassismus und psychische Gesundheit, die Meghan aufgebracht habe, handele es sich um sehr schwerwiegende Probleme. „Es ist eine Erinnerung, dass zu viele Leute im Großbritannien des 21. Jahrhunderts Rassismus erfahren“, erklärte Starmer.