Bonnie Tyler denkt gerne an ESC-Teilnahme zurück: „Die Atmosphäre ist elektrisierend“

London. Die britische Rocksängerin Bonnie Tyler („Holding Out For A Hero“) hat nur die besten Erinnerungen an ihre Teilnahme beim Eurovision Song Contest vor acht Jahren. „Ich wusste, dass ich da nichts gewinnen werde oder so, weil es so politisch ist“, sagte die 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Aber ich muss sagen, dass es mir viel Spaß gemacht hat.“

Mit ihrem Song „Believe In Me“ landete Tyler 2013 als Vertreterin Großbritanniens zwar nur auf dem 19. Platz, trotzdem sei der ESC für sie „wundervoll“ gewesen. „Als ich auf die Bühne kam, dachte ich, das Dach der Halle fliegt weg“, schwärmte sie. „Die Atmosphäre dort ist elektrisierend. Alle lieben es. Dieser Lärm vom Publikum, als ich vor der Flagge rauskam, das war ganz toll. Und auch nervenaufreibend.“

Bonnie Tyler liebt die verrückten Outfits beim ESC

Die Sängerin verglich ihre Erlebnisse im schwedischen Malmö mit der US-amerikanischen Filmkomödie „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ aus dem vergangenen Jahr. „Haben Sie den Eurovision-Film mit Will Ferrell gesehen? Das ist ziemlich nah dran“, scherzte sie.

Klar, dass Bonnie Tyler am (heutigen) Samstagabend vor dem Fernseher sitzt und das ESC-Finale verfolgt, das dieses Jahr in Rotterdam stattfindet. „Ich liebe die verrückten Outfits und bin gespannt, wer gewinnt“, sagte die gebürtige Waliserin, die schon lange in Portugal lebt. Mit dem britischen ESC-Beitrag in diesem Jahr, „Embers“ von James Newman, ist die Rockveteranin zufrieden. „Unser Song ist ziemlich gut.“