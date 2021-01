Bond-Girl Tanya Roberts ist tot – Zusammenbruch nach Spaziergang

Anzeige

Die Filmdarstellerin Tanya Roberts ist tot: Das frühere Bond-Girl wurde nur 65 Jahre alt. Wie ein Sprecher dem US-Magazin „TMZ“ bestätigte, ist Roberts nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus am 3. Januar gestorben.

Zusammenbruch an Heiligabend

Die Ursache für ihren Tod ist nicht bekannt. Allerdings habe Roberts am 24. Dezember einen Zusammenbruch erlitten, nachdem sie mit ihren Hunden Gassi gegangen sei.

Tanya Roberts (von links) spielte neben Jaclyn Smith, Cheryl Ladd auch in der Fernsehserie "Drei Engel für Charlie" mit. © Quelle: imago images/Everett Collection

Daraufhin sei sie ins Krankenhaus gekommen und an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden. Laut ihrem Sprecher sei sie aber nicht an einer Corona-Infektion gestorben. Vor ihrem Zusammenbruch soll sie gesund gewirkt haben und sogar Videoanrufe mit ihren Fans gemacht haben.

Roberts wurde durch ihre Filmrolle Stacey Sutton in „James Bond – Im Angesichts des Todes“ an der Seite von Roger Moore bekannt. Zuletzt spielte sie auch in der Sitcom „Die wilden Siebziger“ mit, die mehr als zehn Jahre im Fernsehen lief.