Bond-Girl Ana de Armas: “Ich liebe Daniel Craig”

Anzeige

Anzeige

Die bisherigen Bond-Girls sind passé - ebenso ihre Funktion als attraktives Spielzeug für 007. Im neuen "James Bond"-Film (Untertitel „Keine Zeit zum Sterben“) werden sie abgelöst von starken Frauen wie Ana de Armas. Die gebürtige Kubanerin hätte eine „traditionelle“ Rolle an der Seite von Daniel Craig nicht angenommen, erzählt sie im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Bond-Girls wurden immer sexualisiert in der Vergangenheit. Sie waren das Floskel-Frauchen, das darauf wartet, von Bond gerettet zu werden.“

Sie heißen im Film Paloma, aber über die Rolle ist so gut wie nichts bekannt. Können Sie mehr verraten?

Ana de Armas: Das darf ich leider nicht. Ich bin auf jeden Fall mit 007 unterwegs und spiele eine wichtige Rolle in seiner Mission. Vom Typ her bin ich eine fröhliche und manchmal etwas unverantwortliche Frau. Sie erfüllt einen wichtigen Zweck in der Story.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Haben Sie Vorbilder aus der Bond-Vergangenheit?

Eva Green und Grace Jones. Sie waren fantastisch.

Sie stammen aus Kuba. Ist ihre Familie noch da?

Ja, und ich vermisse sie sehr. Ich arbeite im Moment so viel, dass ich kaum noch nach Hause komme. Es ist vor allem für meine Mutter sehr hart, obwohl sie unsagbar stolz auf mich ist.

Klingt nach einer sehr engen Verbindung.

Anzeige

Auf jeden Fall. Ich liebe meine Mama über alles. Sie ist fantastisch. Wir sind vom Typ allerdings total verschieden. Sie ist sehr, sehr schüchtern und will sich nie in den Vordergrund stellen. Andererseits ist sie eine sehr starke Frau, von der ich viel mitbekommen habe und alles verdanke. Sie hat mich immer unterstützt.

Und in die Welt hinausziehen lassen.

Ja, als ich 18 war. Es war hart für sie. Aber sie hat verstanden, dass ich mir einen Traum verwirklich wollte.

Der Erfolg gibt Ihnen Recht.

Ich schätze mich unsagbar glücklich, dass ich so viele Möglichkeiten bekommen habe, mir diesen Traum zu erfüllen. Ich, das Mädchen aus einem kleinen Strandörtchen außerhalb von Havanna. Es fühlt sich an wie gestern, dass ich im Fernsehen Filme mit Tom Hanks, Julia Roberts und Richard Gere gesehen habe und das so unendlich weit weg von meiner Realität war. Und heute sitze ich hier in Hollywood und werde von Ihnen interviewt. So crazy.

Werden Sie bereits in Amerika auf der Straße erkannt?

Anzeige

Nein, auch bei der Einreise in die Vereinigten Staaten leider nicht. Ich werde immer gefragt „Was machen Sie?” Und wenn ich sage, dass ich Schauspielerin bin, wollen Sie hören, in welchen Filmen ich schon war. Als würde die das echt interessieren.

Nach Ihrer Rolle in "James Bond" dürfte das wohl der Vergangenheit angehören.

Das hoffe ich sehr stark! (lacht)

Was war Ihre Reaktion, als Sie erfahren haben, dass Sie die Rolle im neuen Bond-Film haben?

Ich war fassungslos. Wissen Sie, dass es Paloma ursprünglich gar nicht im Originalskript gegeben hat und sie mich erst zusätzlich reingeschrieben haben? Ich kann es immer noch nicht glauben.

Welches war der erste Bond-Film, den Sie je gesehen haben?

„Lizenz zum Töten“. Allerdings nicht im Kino, dazu war ich noch zu jung. Später im kubanischen Fernsehen.

Wer ist Ihr Lieblings-007?

Daniel Craig natürlich. Und ich glaube, damit stehe ich nicht allein.

Eine andere Antwort habe ich auch nicht erwartet. Wie war die Zusammenarbeit?

Ich bin so stolz, dass ich mit dabei sein durfte, als die letzte Klappe für ihn als James Bond gefallen ist. Es war sehr traurig. Es war zwölf Jahre lang ein großer Teil seines Lebens. Ich liebe Daniel. Er ist ein echter Profi, ein Arbeitstier, der sich weder durch völlige Erschöpfung noch durch Knochenbrüche vom Drehen abhalten lässt. Er inspiriert mich, besser zu werden und ist ein toller Mentor.

Seit Ihrer Rolle in “Blade Runner 2049“ drehen Sie Filme am Fließband. Haben Sie inzwischen auch in Amerika einen Wohnsitz?

Ich habe schon seit sechs Jahren ein Domizil in Los Angeles. Ich liebe es dort, auch wenn ich selten da bin - das Wetter, die Strände, die Berge, das Essen. Ich habe dort auch gute Freunde gefunden. Das Witzige ist, niemand von denen stammt aus L.A., sie kommen von überall her. Deshalb verstehen wir uns auch so gut, weil wir wissen, was der andere durchmacht.